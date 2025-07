Nadine Mirada und Ivana Essl: Sexy Latex- und Ledershow

Die beiden österreichischen Models zeigen sich von ihrer heißesten Seite. Gemeinsam modeln sie für das Wiener Label Epic-Couture.

Schwarzes Latex, perfekte Silhouetten und ein Auftritt, der Blicke fesselt: Die österreichischen Models Ivana Essl und Nadine Mirada wissen genau, wie man Mode zu einem Statement macht. Ob gemeinsam am Pool oder auf internationalen Laufstegen – die beiden gehören längst zur ersten Liga der Fashion-Szene und sorgen aktuell für Aufsehen mit ihrer neuen Zusammenarbeit: „SIRENS by IVND“.

Am 13. Juli stellte das Wiener Label Epic-Couture seine Capsule Collection vor, die Ivana und Nadine nicht nur als Gesichter, sondern auch als Inspirationsquelle prägen. Die beiden Models verkörpern dabei exakt jenen Spirit, den die Kollektion transportieren will: selbstbewusst, sinnlich und kompromisslos stark. Auf roten Teppichen wie jenem von Cannes oder in Editorials renommierter Modemagazine – Essl und Mirada stehen für eine neue, hochglanzpolierte Weiblichkeit, die nicht gefallen will, sondern Eindruck hinterlässt.

Fetisch als Couture

Latex hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Fetisch-Material zum High-Fashion-Element entwickelt. Kylie Jenner hat es vorgemacht – doch „SIRENS by IVND“ will noch einen Schritt weiter gehen. Hier trifft glamouröse Hollywood-Ästhetik auf Wiener Handwerkskunst: Die Kollektion umfasst ultra-feminine Bikinis ebenso wie ikonisch geschnittene Jacken, alles handgefertigt in Wien, limitiert und aus feinstem Natur-Latex.

Auf dem Foto, das Essl und Mirada beim Poolshooting zeigt, strahlen die beiden Models pure Sinnlichkeit aus: Hochgestecktes Haar, glänzende Haut, dunkle Sonnenbrillen und figurbetonte Latex-Pieces, die ihre Kurven perfekt in Szene setzen. Sexy, ja – aber immer mit einer Aura von Stärke und Kontrolle.

Weiblichkeit und Coolness

Denn genau das ist die Botschaft von „SIRENS“: eine Weiblichkeit, die glossy, mutig und eigenständig ist. Die Pieces sollen nicht einfach gefallen, sondern wirken. Ob im Beach Club von St. Tropez oder auf dem Cover der Vogue – Ivana Essl und Nadine Mirada zeigen, wie vielseitig und luxuriös moderne Couture sein kann.

Hinter dem Label Epic-Couture stehen Katrin Vavra und Tina Ferguson, die mit ihrem neuen Atelier in Wien eine nachhaltige Zukunft der High Fashion anstreben. Ihre Entwürfe sind biologisch abbaubar, fair produziert – und trotzdem so glamourös wie internationale Luxusmode.