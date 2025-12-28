Große Trauer: Tatort-Star Peter Sattmann (77) ist tot

Der Schauspieler starb im Alter von 77 Jahren. Nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag. Die Film- und Theaterwelt trauert.

Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft trauert um Peter Sattmann. Der beliebte Schauspieler ist bereits am ersten Weihnachtstag verstorben – nur einen Tag vor seinem 78. Geburtstag. Die traurige Nachricht wurde von einem Sprecher seiner Agentur Tom Produkt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigt.

Peter Sattmann zählte über Jahrzehnte zu den prägenden Gesichtern des deutschsprachigen Fernsehens. Mit seiner ruhigen, präzisen Spielweise und einer besonderen Präsenz vor der Kamera erarbeitete er sich große Anerkennung beim Publikum ebenso wie bei Kritikern. Ob in Serien wie "Tatort" und "Der Bulle von Tölz", Fernsehfilmen oder auf der Theaterbühne – Sattmann überzeugte stets mit Tiefe, Haltung und einer unverwechselbaren Ausstrahlung.

Auf dem Boden geblieben

Seine Karriere umfasste zahlreiche Rollen in populären TV-Produktionen, in denen er häufig komplexe, nachdenkliche Charaktere verkörperte. Dabei blieb er stets bodenständig und fern von lautem Starkult. Kollegen schätzten ihn als verlässlichen, sensiblen Schauspieler, der sein Handwerk bis ins Detail beherrschte.

Mit dem Tod von Peter Sattmann verliert die Branche einen Künstler, der Generationen von Zusehern begleitet hat. Sein Werk und seine Figuren werden jedoch weiterleben – als Teil der Fernsehgeschichte.

Hinterbliebene

Auch privat blickte Peter Sattmann auf ein bewegtes Leben zurück. Der Schauspieler war mehrfach verheiratet und Vater mehrerer Kinder. Aus einer früheren Beziehung ging seine Tochter Katrin Sattmann hervor. In den 1990er-Jahren verband ihn zudem eine langjährige Partnerschaft mit Schauspielkollegin Katja Riemann, aus der eine gemeinsame Tochter stammt, die heute selbst im Film- und Kulturbereich tätig ist.