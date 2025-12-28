Alles zu oe24VIP
Brigitte Bardot
© Getty Images

Vermögen

Schauspiel-Ikone Brigitte Bardot (†91): SO hoch ist ihr Millionen-Erbe

28.12.25, 12:07
Die französische Schauspiel-Legende starb mit 91 Jahren. Im Laufe ihres Lebens hat Bardot ein beachtliches Vermögen angehäuft. 

Mit dem Tod von Brigitte Bardot verliert die Welt eine der markantesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die französische Schauspielerin und Sexsymbol der 50er- und 60er-Jahre hinterlässt nicht nur ein kulturelles Vermächtnis, das Film, Mode und Popkultur bis heute prägt, sondern auch ein beträchtliches finanzielles Erbe.

Mehr lesen: 

Bardot verkörperte in ihrer Karriere den Aufbruch der Nachkriegszeit und wurde durch Filme wie "Und ewig lockt das Weib" zu einer Ikone der Jugend- und Stilbewegung. Ihr Einfluss auf Mode und das Bild der jungen Frau machte sie weltweit bekannt. Doch ihre Persönlichkeit war nie unproblematisch: Bardots Offenheit, ihr glamouröser Lebensstil und politische Statements machten sie zu einer kontroversen, polarisierenden Figur.

 


 

Tierschützerin

Neben ihrem künstlerischen Wirken engagierte sich Bardot vehement für den Tierschutz. 1986 gründete sie die Fondation Brigitte Bardot, die sie über Versteigerungen ihres Privatbesitzes finanzierte. Die Stiftung betreibt Farmen, kümmert sich um Tiere in Not und unterstützt Organisationen wie Sea Shepherd. Auch nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit nutzte Bardot ihre Berühmtheit, um Petitionen und öffentliche Appelle zum Schutz von Tieren zu initiieren.

Brigitte
Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot
© Photo Press Service, www.photopress.at

Finanziell hinterlässt Bardot ein beachtliches Vermögen. Schätzungen zufolge beläuft sich ihr persönliches Nettovermögen auf rund 65 Millionen US-Dollar (55,2 Mio. Euro). Hinzu kommt das Stiftungsvermögen, das 2017 auf über 21 Millionen Euro taxiert wurde. Außerdem besaß Bardot das historische Anwesen Le Castelet in Cannes, das ebenfalls Teil ihres Nachlasses ist. 

Als Erbe würde Bardots Sohn Nicolas-Jacques Charrier in Frage kommen. Eventuell hat sie auch testamentarisch festgelegt, dass Tierschutzorganisationen einen großen Teil bekommen sollen.

