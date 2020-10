Wut-Direktor attackiert oe24.TV-Reporter

Während der oe24.TV-Reporter live vor dem Salzburger Gymnasium auf Sendung ist, stürmt der wütende Direktor heran.

Die Corona-Lage spitzt sich an Österreichs Schulen zu, wie schon ein Lehrergewerkschafter im ÖSTERREICH-Interview sagte. Und die angespannt die Situation momentan an den Bildungseinrichtungen ist, zeigte sich exemplarisch in einem TV-Beitrag. Oe24.TV-Reporter Mike Vogl berichtete gerade live vom Gymnasium Zaunergasse in Salzburg. Die Schule wurde wegen Corona-Alarms von den Behörden komplett geschlossen. Während Vogl berichtet, stürmt der Direktor der Schule wütend auf ihn zu und versucht zunächst die Kamera zu verdecken. Als das nicht recht klappt, versucht er dem Reporter das Mikrofon aus der Hand zu reißen und verweist ihn vom Schulgelände. "Wir haben eine Schulsperre, sie müssen das Gelände verlassen. Verdammt noch einmal!", schimpft der Direktor.

Behörden machen ganzes Gymnasium dicht

Die Gesundheitsbehörden in der Stadt Salzburg haben am Montagabend das Bundesgymnasium Zaunergasse wegen der voranschreitenden Corona-Pandemie ab Dienstag bis zu den Herbstferien behördlich geschlossen. Mehr als 350 Schüler und Lehrkräfte gelten nach Covid-19-Fällen als Kontaktpersonen, rund 80 haben schon einen Absonderungsbescheid erhalten, teilte die Stadt Salzburg am Montagabend mit.

Auslöser waren vier positive Covid-19 Fälle, zwei Lehrkräfte und zwei Schüler. Die Pädagogen hatten in insgesamt sieben Klassen unterrichtet. Die Schüler waren mit vier weiteren Klassen zusammen und beim Turnen mit anderen unterrichtet worden. An einen „normalen“ Schulbetrieb sei aufgrund der Lage nicht mehr zu denken. Man müsse größte Vorsicht walten lassen. Auch deshalb, weil die Dimension das Zeug dazu habe, die Kapazitäten der Epidemiebehörde zu sprengen, hieß es seitens der Stadt.

Die Schließung wurde - vier Tage vor Beginn der Herbstferien - per Bescheid verfügt. Die Direktion hat die Eltern über die Maßnahme informiert. Weitere Testungen liefen.