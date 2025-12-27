Gasexplosion im Pinzgau: Zwei Verletzte

Bei einer Explosion einer Gasflasche am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Leogang im Pinzgau ist laut Rotem Kreuz eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden.

Ersten Informationen zufolge ist bei dem Gebäude ein massiver Sachschaden entstanden, offenbar ist es zu einem Teileinsturz des Hauses gekommen. Eine Gasflasche wurde geborgen, wie ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg auf APA-Anfrage mitteilte.

Rund 50 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leogang und des Löschzuges Hütten sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften mit zwei Notärzten, drei First Respondern und vier Rettungswagen standen im Ortsteil Sonnberg im Einsatz. Angaben des Roten Kreuzes zufolge wurde die schwer verletzte Person in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die leicht verletzte Person begab sich selbstständig in Behandlung.

Ursache der Explosion noch unklar

Warum sich die Gasflasche entzündet hatte war vorerst ebenso unklar wie das Schadensausmaß. Wie ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage erklärte, ist die Gasflasche vermutlich im Wintergarten des Einfamilienhauses explodiert. Die beiden Hauseigentümer, ein Mann und eine Frau, hätten sich während der Explosion im Gebäude befunden. "Die männliche Person wurde unbestimmten Grades verletzt", sagte der Polizist. Das Haus sei stark einsturzgefährdet.