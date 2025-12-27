Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
feuerwehr
© Getty Images (Symbolbild)

Großeinsatz

Gasexplosion im Pinzgau: Zwei Verletzte

27.12.25, 23:21
Teilen

Bei einer Explosion einer Gasflasche am Samstagabend in einem Einfamilienhaus in Leogang im Pinzgau ist laut Rotem Kreuz eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden.  

Ersten Informationen zufolge ist bei dem Gebäude ein massiver Sachschaden entstanden, offenbar ist es zu einem Teileinsturz des Hauses gekommen. Eine Gasflasche wurde geborgen, wie ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg auf APA-Anfrage mitteilte.

Rund 50 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leogang und des Löschzuges Hütten sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften mit zwei Notärzten, drei First Respondern und vier Rettungswagen standen im Ortsteil Sonnberg im Einsatz. Angaben des Roten Kreuzes zufolge wurde die schwer verletzte Person in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die leicht verletzte Person begab sich selbstständig in Behandlung.

Ursache der Explosion noch unklar

Warum sich die Gasflasche entzündet hatte war vorerst ebenso unklar wie das Schadensausmaß. Wie ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage erklärte, ist die Gasflasche vermutlich im Wintergarten des Einfamilienhauses explodiert. Die beiden Hauseigentümer, ein Mann und eine Frau, hätten sich während der Explosion im Gebäude befunden. "Die männliche Person wurde unbestimmten Grades verletzt", sagte der Polizist. Das Haus sei stark einsturzgefährdet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden