Hörbiger und Sängerknaben als Hits von "Christmas in Vienna"

Das Traditionskonzert "Christmas in Vienna" wurde am Samstag im Wiener Konzerthaus mit Standing Ovations gefeiert - am 23. Dezember gibt's das besinnliche Konzert auch im ORF

Zu einer festlichen musikalischen Grußbotschaft hat sich am Samstag die "Christmas in Vienna"-Gala im Wiener Konzerthaus gestaltet. Das Programm reichte von Händel und Mozart bis zu Mariah Carey. Am Ende gab es Standing Ovations für das ORF Radio-Symphonieorchester unter Heinz Ferlesch, die Wiener Sängerknaben, die Wiener Singakademie, die Solisten Julie Fuchs, Angel Blue, Ludovic Tézier und Bekhzod Davronov, Trompeter Thomas Gansch und Burgschauspielerin Mavie Hörbiger.

© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Hörbiger übernahm nicht nur Begrüßung und Verabschiedung bei dem Weihnachtskonzert, dessen Tradition 1992 von Plácido Domingo, Diana Ross, José Carreras und den Wiener Symphonikern begründet wurde, sondern lieferte mit einer im Saal vorgetragenen Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf auch einen besinnlichen literarischen Beitrag. Auch der ganz in festlichem Rot gekleidete Trompeter Thomas Gansch, jüngst zum Ehrenmitglied der Konzerthausgesellschaft ernannt, gab eine seiner stimmungsvollen Einlagen vom Balkon.

Frankophile Akzente und spanisches Weihnachtslied

Stars waren aber natürlich die vier Sängerinnen und Sänger. Die französische Sopranistin Julie Fuchs und ihr Landsmann, Bariton Ludovic Tézier, sorgten für einen starken frankophilen Einschlag im Programm, die US-amerikanische Sopranistin und Grammy-Preisträgerin Angel Blue brillierte nicht nur in einem Spiritual, und der usbekische Tenor Bekhzod Davronov überraschte mit einem spanischen Weihnachtslied. Vor allem bereitete das Quartett in wunderbarem Zusammenklang eine ausgelassene Stimmung, die bewies, dass fröhliche und festliche Weihnachten nicht im Widerspruch stehen müssen.

Das Konzert ist am 23. Dezember um 22.35 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Am 16. und 17. Dezember 2026 heißt es wieder: "Christmas in Vienna". Der Kartenverkauf hat bereits begonnen.