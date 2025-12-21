Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Hörbiger und Sängerknaben als Hits von "Christmas in Vienna"
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Weihnachts-Gala

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von "Christmas in Vienna"

21.12.25, 11:59
Teilen

Das Traditionskonzert "Christmas in Vienna" wurde am Samstag im Wiener Konzerthaus mit Standing Ovations gefeiert - am 23. Dezember gibt's das besinnliche Konzert auch im ORF

Zu einer festlichen musikalischen Grußbotschaft hat sich am Samstag die "Christmas in Vienna"-Gala im Wiener Konzerthaus gestaltet. Das Programm reichte von Händel und Mozart bis zu Mariah Carey. Am Ende gab es Standing Ovations für das ORF Radio-Symphonieorchester unter Heinz Ferlesch, die Wiener Sängerknaben, die Wiener Singakademie, die Solisten Julie Fuchs, Angel Blue, Ludovic Tézier und Bekhzod Davronov, Trompeter Thomas Gansch und Burgschauspielerin Mavie Hörbiger.

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Hörbiger übernahm nicht nur Begrüßung und Verabschiedung bei dem Weihnachtskonzert, dessen Tradition 1992 von Plácido Domingo, Diana Ross, José Carreras und den Wiener Symphonikern begründet wurde, sondern lieferte mit einer im Saal vorgetragenen Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf auch einen besinnlichen literarischen Beitrag. Auch der ganz in festlichem Rot gekleidete Trompeter Thomas Gansch, jüngst zum Ehrenmitglied der Konzerthausgesellschaft ernannt, gab eine seiner stimmungsvollen Einlagen vom Balkon.

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Frankophile Akzente und spanisches Weihnachtslied

Stars waren aber natürlich die vier Sängerinnen und Sänger. Die französische Sopranistin Julie Fuchs und ihr Landsmann, Bariton Ludovic Tézier, sorgten für einen starken frankophilen Einschlag im Programm, die US-amerikanische Sopranistin und Grammy-Preisträgerin Angel Blue brillierte nicht nur in einem Spiritual, und der usbekische Tenor Bekhzod Davronov überraschte mit einem spanischen Weihnachtslied. Vor allem bereitete das Quartett in wunderbarem Zusammenklang eine ausgelassene Stimmung, die bewies, dass fröhliche und festliche Weihnachten nicht im Widerspruch stehen müssen.

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Hörbiger und Sängerknaben als Hits von
© Christmas in Vienna/Bubu Dujmic

Das Konzert ist am 23. Dezember um 22.35 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Am 16. und 17. Dezember 2026 heißt es wieder: "Christmas in Vienna". Der Kartenverkauf hat bereits begonnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden