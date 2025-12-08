Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.150 aktien up +0.78% Andritz AG 64.05 aktien down -0.85% BAWAG Group AG 120.60 aktien down -0.58% CA Immobilien Anlagen AG 23.200 aktien down -0.26% CPI Europe AG 15.130 aktien up +0.73% DO & CO Aktiengesellschaft 194.20 aktien up +0.21% EVN AG 27.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 97.30 aktien up +0.78% Lenzing AG 22.550 aktien down -3.22% OMV AG 47.520 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 30.950 aktien down -0.16% PORR AG 32.350 aktien down -0.31% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.520 aktien up +1.78% SBO AG 28.150 aktien down -1.05% STRABAG SE 79.40 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.100 aktien up +1.48% VERBUND AG Kat. A 62.80 aktien down -0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.20 aktien up +5.14% Wienerberger AG 28.440 aktien down -2.54% voestalpine AG 37.320 aktien down -1.79%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Warner Bros.
© Getty

Streaming-Knall

Paramount bietet 108,4 Mrd. Dollar für Warner Bros. Discovery

08.12.25, 16:13 | Aktualisiert: 09.12.25, 11:53
Teilen

Bieterwettkampf hat politische Dimension, weil zu Warner Bros. Discovery auch der wichtige Polit-Sender CNN gehört. Trump will die Situation bei Marktanteilen anschauen.

Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Brothers nicht kampflos Netflix überlassen und wendet sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre. Paramount bietet für den heutigen Gesamtkonzern Warner Bros. Discovery 108,4 Milliarden Dollar (knapp 94 Mrd. Euro). Unter den Geldgebern ist dabei auch die Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner, der ein Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist.

Netflix hatte sich vergangene Woche auf eine knapp 83 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner geeinigt - ohne die aktuell noch dazugehörenden Fernsehsender wie CNN.

Geld aus den Emiraten

Ein solcher Vorstoß von Paramount war schon bei Verkündung des Netflix-Deals nicht ausgeschlossen worden. Paramount wurde erst vor wenigen Monaten von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen. Medienberichten zufolge ging Paramount angesichts der guten Beziehungen zum Weißen Haus zuvor davon aus, sich auch bei Warner durchsetzen zu können - das Management dort entschied sich aber für das Netflix-Angebot.

Lesen Sie auch

Paramount macht nun einige Änderungen, die die Erfolgschancen verbessern könnten. Das Warner-Management hatte unter anderem bemängelt, dass das Paramount-Angebot auch 24 Milliarden Dollar der Staatsfonds von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Katar enthält. Diese würden nun - genauso wie Kushners Affinity - auf ein Mitspracherecht im Geschäft etwa durch einen Sitz im Verwaltungsrat verzichten. Der chinesische Konzern Tencent ist nicht mehr bei dem Gebot dabei. Wie viel Geld genau von Affinity kommen soll, blieb zunächst unklar. Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet.

Trump sagte auf Fragen von Reportern im Weißen Haus zu Kushners Beteiligung an dem Deal, er und sein Schwiegersohn hätten nie darüber gesprochen. Er sei kein großer Freund weder Netflix noch Paramount Skydance. "Ich kenne diese Firmen sehr gut. Ich weiß, was sie machen (...). Ich muss mir anschauen, was für Marktanteile sie haben (...) keine von beiden sind große Freunde von mir", sagte Trump im Weißen Haus.

Paramount will mehr Gewicht

Die Ellisons - Paramount wird nun von Larrys Sohn, dem Filmproduzenten David geführt - wollen mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery schnell an Größe gewinnen. Denn ihr Konzern ist mit dem Streamingdienst Paramount+ heute nur einer der kleineren Player in dem Markt. Netflix hat unterdessen mehr als 300 Millionen Kundenhaushalte weltweit und Warners HBO Max nach jüngsten Angaben 128 Millionen Abo-Kunden.

In Hollywood stieß der Netflix-Deal auf viele negative Reaktionen. Unter anderem wird befürchtet, dass der Streaming-Riese Filme von Warner Brothers zwar weiterhin auch in die Kinos bringt, aber danach auch viel schneller im Streaming - was Filmtheater Geld kosten könnte. Netflix hatte im eigenen Geschäft auch bei aufwendigen Produktionen stets Streaming statt Kinos priorisiert und damit einige Filmemacher verärgert. David Ellison sagt nun, Paramount wolle Hollywood retten.

Es geht auch um CNN

Der Bieterwettkampf hat aber auch eine politische Dimension, weil zu Warner Bros. Discovery auch CNN gehört, der Kooperationspartner von oe24.TV. Der Nachrichtensender, der oft kritisch über Trump berichtet, ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge.

In den USA wurde vielfach spekuliert, das Weiße Haus könne deshalb an einem Erfolg der Ellison-Familie interessiert sein. Beim Paramount-Sender CBS gab es nach dem Kauf Änderungen in der Nachrichtenredaktion. Nachdem die CBS-Sendung "60 Minutes" am Sonntag ein Interview mit der ins Lager der Trump-Kritiker gewechselten republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene ausstrahlte, schimpfte Trump allerdings, die neuen Eigentümer seien auch nicht besser als die alten.

Auch Wettbewerbshüter am Zug

Trump mutmaßte zugleich am Wochenende, die Größe von Netflix könne ein Problem bei der Wettbewerbsprüfung werden - und sagte, dass er persönlich in eine Entscheidung über die Freigabe des Deals involviert sein werde. Netflix argumentiert, man dürfe nicht allein den Streaming-Markt betrachten, sondern müsse bedenken, dass die Anbieter auch mit Video-Plattformen wie Youtube und TikTok um die Aufmerksamkeit der Zuschauer konkurrierten.

Bei einem Auftritt auf einer Investorenkonferenz wenige Stunden nach dem Paramount-Angebot zeigten sich die Netflix-Co-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters überzeugt, dass sie den Deal am Ende über die Ziellinie bringen. Netflix sagte Warner eine Vertragsstrafe von 5,8 Milliarden Dollar für den Fall zu, dass die Übernahme an Bedenken der Wettbewerbshüter scheitern sollte.

Paramounts Angebot an die Anteilseigner von Warner Bros. Discovery, ihre Aktien für jeweils 30 Dollar zu verkaufen, läuft zunächst bis zum 8. Jänner, könnte aber verlängert werden. Die Warner-Aktie legte im US-Handel am Montag zeitweise um gut fünf Prozent auf rund 27,50 Dollar zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden