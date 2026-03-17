Paukenschlag! Beliebte Audi-Marke verschwindet komplett

Audi macht Schluss mit seinem Flaggschiff: Die Luxuslimousine A8 ist ab sofort nicht mehr im Konfigurator zu finden und kann nicht mehr als Neuwagen bestellt werden.

Der Verkaufsstopp erfolgt mit sofortiger Wirkung, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Demnach ist der Audi A8 bereits seit dem18. Februar nicht mehr bestellbar. Damit endet die Ära der Generation D5 nach rund acht Jahren Bauzeit.

Lange Laufzeit für Flaggschiff

Die aktuelle Generation des Oberklasse-Modells kam Ende 2017 auf den Markt und erhielt zuletzt im Jahr 2021 eine optische sowie technische Überarbeitung. Mit acht Jahren Produktionszeit blieb der A8 vergleichsweise lange im Programm der Ingolstädter, bevor nun der finale Cut erfolgte.

Zukunft des Nachfolgers offen

„Über einen möglichen Nachfolger informieren wir zu gegebener Zeit“, erklärte ein Audi-Sprecher auf Nachfrage. Erste konkrete Hinweise auf ein neues Modell könnten aber noch im Laufe des Jahres 2026 folgen. Da Audi den fixen Ausstieg aus der Verbrenner-Technologie mittlerweile revidiert hat, stehen für die Zukunft mehrere Türen offen.

Elektrische Reichweite als Ziel

Ein Ausblick auf eine mögliche elektrische Zukunft gab bereits die Studie „Grandsphere Concept“ aus dem Jahr 2021. Diese vollelektrische Variante soll mit einem 120-kWh-Akku ausgestattet sein und eine Reichweite von mehr als 800 Kilometern ermöglichen. Ob der Name A8 für dieses Projekt beibehalten wird, ist noch unklar.

Trotz des Trends zur E-Mobilität könnten auch weiterhin großvolumige V6- und V8-Motoren eine Rolle spielen, dann jedoch in elektrifizierter Form als Hybrid. Ein Vergleich mit dem Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid zeigt das Potenzial: Dieser leistet durch die Kombination von V8 und Elektromotor 782 PS, während der auslaufende A8 maximal 571 PS erreichte.