So wird der Tag der Tage für Lugner und sein Bienchen.

Er traut sich wieder! Am 1. Juni wird Richard "Mörtel" Lugner sein "Bienchen" standesamtlich heiraten. Ein paar Monate später, am 12. Oktober, soll es dann auch den kirchlichen Segen im Stephansdom geben. Also genau einen Tag nach seinem 92. Geburtstag.

Alle Details

Nun sind die Details rund um den Tag der Tage bekannt.

Standesbeamtin und Location sind bereits fix! Geheiratet wird im "Steinernen Saal" im Wiener Rathaus, am Dienstag, 7.5., werden die Einladungen rausgeschickt. Eine lange Liste muss jetzt noch abgearbeitet werden - Details wie Blumenschmuck, Sitzplan und ähnliches wird organisiert.

Fahrt zur Trauung: Bienchen Simone kommt in einem Oldtimer vom Grand Hotel - damit Richard sie vorher nicht sieht. Sie wird von einer Motorradescorte begleitet, trifft um 14:00 ein.

Feier: Gefeiert wird im Palais Auersperg. Rund 50 Gäste sind geladen um die Heirat der beiden zu zelebrieren. Lustig: Auch dorthin wird Simone von Harley-Fahrern eskortiert - gemeinsam mit zwei Oldtimer Bussen..

Essen: Auf Wunsch der Braut liefert das Motto veganes Essen - als überzeugte Tierschützerin will sie damit ein Zeichen gegen Tierleid setzen. Doch wer möchte, muss auf sein Fleisch nicht verzichten.