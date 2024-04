Vor Hochzeit: Lugner rechnet jetzt mit Ex-Frauen ab

Richard Lugner (91) will es noch einmal wissen: Am 1.Juni wird er sein ''Bienchen'' Simone Reilinger (42) standesamtlich heiraten. Zuvor rechnet er jedoch noch mit seinen Ex-Frauen ab.

Die Kirchenglocken läuten wieder. Am 1. Juni wird "Mörtel" sein "Bienchen" standesamtlich heiraten. Ein paar Monate später, am 12. Oktober, soll es dann auch den kirchlichen Segen im Stephansdom geben. Also genau einen Tag nach seinem 92. Geburtstag.

„Es ist zwar meine sechste Hochzeit, aber ich sehe sie als meine dritte", erzählte Lugner gegenüber der "Bild"-Zeitung. Denn: Eine sei mit einem anderen Mann durchgebrannt, die dritte Ehefrau starb nach einer Beauty-OP. Der Bauunternehmer zog gegenüber der Zeitung auch ein Resümee seiner Ex-Frauen.

Christine Gmeiner: Die erste große Liebe

Christine Gmeiner (85) war Lugners erste große Liebe. Mit ihr verbindet "Mörtel" bis heute noch eine Freundschaft. Gemeinsam bauten sie seine Firma auf. „Sie war die erste Frau in meinem Leben, wir haben uns beide gemeinsam entjungfert. Wir haben bei meiner Großmutter gelebt", so Lugner. Die Trennung gab es dann dennoch, da "ein paar Dinge schiefgelaufen" seien. "Ich musste ja auch noch was Neues kennenlernen.“ Lugner war von 1961 bis 1978 mit ihre verheiratet.

Cornelia Laufersweiler: Ausgespannt vom OPEC-Chef

Die Ehe mit Cornelia Laufersweiler hielt nur von 1979 bis 1983, ehe der damalige Chef der OPEC sie ihm ausspannte. Er baute zu dieser Zeit ein Gebäude für die Organisation. „Er hat ihr jeden Tag einen riesigen Blumenstrauß ins Büro geschickt. Wenn wir ihm Urlaub waren, ist er nachgekommen. Irgendwann hat er mich dann gefragt, ob er sich meine Frau für eine Weltreise borgen könne, sie sei so gut in Geographie", so Lugner. Seine Antwort war übrigens: „Selbstverständlich. Aber vorher muss sie sich scheiden lassen. Und Cornelia hat sich dann scheiden lassen.“

Susanne Dietrich: Tragischer Zwischenfall nach Nasen-OP

Mit Susanne Dietrich hat es "eigentlich gut funktioniert und es war eigentlich alles in Ordnung in unserer Ehe". Nach rund fünf Jahren Ehe (1984 bis 1989) kam es dann jedoch zu einem tragischen Zwischenfall. Nach einer Nasen-OP ist sie aber am 22. Juni 1989 ins Koma gefallen und am 22. Dezember 1990 mit nur 34 Jahren leider gestorben.“

"Mausi" Lugner: "Unüberbrückbare Differenzen"

Mit Christine "Mausi" Lugner war der Baumeister dann von 1991 bis 2007 verheiratet. „Es war eine intakte Ehe, aber es ist halt dann auch schiefgelaufen", so Lugner. "Mausi" erklärt gegenüber der "Bild", es habe "unüberbrückbare Differenzen" gegeben - und lacht.

Cathy Lugner: "Mein größter Flop"

Die Ehe zwischen "Mörtel" und Cathy "Spatzi" Lugner hielt nur zwei Jahre (von 2014 bis 2016). Sie war Lugners "größter Flop". Recht viel möchte er aber nicht über Cathy erzählen, er werde "immer gleich von ihr verklagt".