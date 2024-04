Wie Richard Lugner seine Ex-Frauen rankt

Am 1. Juni bittet Richard Lugner sein Bienchen zum Honigschlecken für die Ewigkeit. Davor rechnet er mit seinen fünf Exen ein letztes Mal ab.

Richard Lugner macht in gut einem Monat das halbe Dutzend voll, wenn Simone Reiländer ihm das Ja-Wort bei der Traumhochzeit im Stephansdom geben wird. Im Interview mit der Bild rechnete er vor den großen Feierlichkeiten noch einmal mit all seinen fünf Ex-Frauen ab. Dabei folgt er seine ganz eigenen Rechnung: "Es ist zwar meine sechste Hochzeit, aber ich sehe sie als meine dritte." Eine Gattin sei ihm nämlich durchgebrannt, eine andere verstorben und die letzte im Bunde würde er am liebsten ganz vergessen.

Christine Gmeiner

Die Mutter seiner beiden Söhne war für Lugner die erste große Liebe. Ihre Ehe dauerte von 1961 bis 1978, wobei sie bis heute eine tiefe Freundschaft verbindet. Sie hatten sich gegenseitig entjungfert und bauten gemeinsam seine Firma auf. Warum es allerdings zu Ende ging: "Da sind ein paar Dinge schiefgelaufen, ich musste ja auch noch was Neues kennenlernen."

Cornelia Laufersweiler

Nur ein Jahr nach seiner Scheidung stand Lugner zum zweiten Mal vor dem Altar, die Ehe hielt immerhin bis 1983. Das Ende war für den Baumeister allerdings ein unrühmliches, wurde ihm Cornelia doch vom damaligen OPEC-Chef "abgeworben". "Er hat ihr jeden Tag einen riesigen Blumenstrauß ins Büro geschickt. Wenn wir ihm Urlaub waren, ist er nachgekommen. Irgendwann hat er mich dann gefragt, ob er sich meine Frau für eine Weltreise borgen könne, sie sei so gut in Geographie." Die Antwort von Lugner hatte es in sich: „Selbstverständlich. Aber vorher muss sie sich scheiden lassen." Und das tat sich dann auch wirklich.

Susanne Dietrich

Wiederum ein Jahr nach der Trennung von seiner zweiten Frau wagte Richard Lugner einen dritten Anlauf. Diese Ehe hätte wohl deutlich länger gedauert als bloß fünf Jahre lang, wäre die beiden vom schwersten aller Schicksalsschläge verschont geblieben. Im Bild-Interview sagte Lugner: "Mit ihr hat es eigentlich gut funktioniert und es war eigentlich alles in Ordnung in unserer Ehe. Nach einer Nasen-OP ist sie aber am 22. Juni 1989 ins Koma gefallen und am 22. Dezember 1990 mit nur 34 Jahren leider gestorben."

Christine Lugner

Als die wohl schillerndste seiner bislang fünf Gattinnen gilt "Mausi", die Mutter seiner Tochter Jacqueline. "Es war eine intakte Ehe, aber es ist halt dann auch schiefgelaufen", meinte Lugner. Ganze 16 Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durch Dick und Dünn. Bis heute stehen sie in guten Kontakt. Angeblich wird sie auch bei seiner sechsten Hochzeit zugegen sein - und zwar mit ihrem neuen Mann Leo Kohlbauer.

Cathy Lugner

Sieben Jahre nach der Scheidung von "Mausi" ehelichte Lugner sein "Spatzi". Das ehemalige Playboy-Bunny aus Rheinland-Pfalz war von 2014 bis 2016 an Lugners Seite, über die er heute nicht mehr viel zu sagen hat, außer: "Sie war mein größter Flop."