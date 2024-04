Lugner: Hochzeitsnacht startet um 21 Uhr

Der Baumeister verrät im Talk mit oe24, was nach der Trauung im Wiener Rathaus auf dem Programm steht

Es ist fix: Baumeister Richard Lugner (91) und "Bienchen" Simone Reiländer (42) heiraten am 1. Juni standesamtlich im Wiener Rathaus. Genauer gesagt im Steinernen Saal 2. Alle weiteren Infos zu Uhrzeiten und Party-Location werde Lugner noch bekannt geben, hieß es. Gegenüber oe24 verriet er jetzt aber schon ein paar Programmpunkte.

Palais Auersperg für die Hochzeitsfeier

Demnach habe er ein Angebot vom Palais Auersperg, das nicht unweit des Rathauses liegt. "Bis 4 Uhr in der Früh könnte ich das mieten. Bei einer Hochzeit sollte aber 15 Uhr plus sechs Stunden, also bis 21 Uhr reichen", sagt er. Soll also heißen: Um 21 Uhr ist Schicht im Schacht und der Baumeister will seine Braut in die Hochzeitsnacht entführen. Prinzipiell haben Richard und Simone ja getrennte Schlafzimmer. Ob es in dieser besonderen Nacht eine Ausnahme geben wird?