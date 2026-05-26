Ab Juni! Das ändert sich jetzt für Raucher

Für viele Raucher ändert sich ab sofort einiges: Mit 1. Juni tritt in Österreich eine neue Regelung in Kraft, die bestimmte Tabakprodukte aus den Geschäften verbannt. Besonders betroffen sind beliebte Varianten mit Geschmack.

Ab Juni dürfen spezielle Tabaksticks für sogenannte Tabakerhitzer nicht mehr verkauft werden, wenn sie über einen deutlich erkennbaren Zusatzgeschmack verfügen. Produkte mit Aromen wie Menthol, Vanille, Früchten oder Gewürzen verschwinden damit aus den Regalen.

Erlaubt bleiben weiterhin Varianten, die ausschließlich nach klassischem Tabak schmecken.

EU-Regel wird ausgeweitet

Hintergrund ist eine neue Vorgabe auf EU-Ebene. Während aromatisierte Zigaretten und Drehtabak bereits seit Jahren verboten sind, wird die Regelung nun auch auf erhitzte Tabakerzeugnisse ausgedehnt. Künftig dürfen Produkte nicht mehr verkauft werden, wenn sie durch Zusatzstoffe einen Geschmack oder Geruch entwickeln, der sich deutlich vom klassischen Tabakaroma unterscheidet.

Neue Warnhinweise auf Packungen

Nicht nur beim Inhalt gibt es Änderungen: Auch die Verpackungen werden angepasst. Für Tabaksticks gelten künftig ähnliche Regeln wie für Zigarettenpackungen. Das bedeutet: größere Warnhinweise sowie deutlich sichtbare Gesundheitsbilder auf den Verpackungen.

Warum die Produkte verschwinden

Die Einschränkungen sollen vor allem verhindern, dass Tabakprodukte für junge Menschen attraktiver werden. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO würden Geschmacksstoffe häufig eingesetzt, um den Konsum angenehmer wirken zu lassen und neue Zielgruppen anzusprechen. Nicht betroffen von den neuen Regeln sind E-Zigaretten und Liquids: Diese dürfen weiterhin auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen verkauft werden.