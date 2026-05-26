Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 144.80 aktien up +0.56% Andritz AG 77.70 aktien down -0.13% BAWAG Group AG 154.60 aktien down -0.39% CA Immobilien Anlagen AG 25.300 aktien down -0.78% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -1.05% EVN AG 29.350 aktien up +0.34% Erste Group Bank AG 103.50 aktien up +0.49% Lenzing AG 24.400 aktien down -1.81% OMV AG 62.60 aktien down -0.71% Oesterreichische Post AG 32.150 aktien up +1.74% PORR AG 35.600 aktien up +0.56% Palfinger AG 34.250 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 47.920 aktien down -0.54% SBO AG 33.600 aktien up +1.2% STRABAG SE 92.00 aktien up +0.55% UNIQA Insurance Group AG 16.940 aktien up +0.36% VERBUND AG Kat. A 60.15 aktien up +1.09% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.80 aktien down -2% Wienerberger AG 23.800 aktien up +0.17% voestalpine AG 47.260 aktien down -0.21%
  1. oe24.at
  2. Business
Zigaretten
© getty

Tabak-Hammer

Ab Juni! Das ändert sich jetzt für Raucher

26.05.26, 14:15
Teilen

Für viele Raucher ändert sich ab sofort einiges: Mit 1. Juni tritt in Österreich eine neue Regelung in Kraft, die bestimmte Tabakprodukte aus den Geschäften verbannt. Besonders betroffen sind beliebte Varianten mit Geschmack. 

Ab Juni dürfen spezielle Tabaksticks für sogenannte Tabakerhitzer nicht mehr verkauft werden, wenn sie über einen deutlich erkennbaren Zusatzgeschmack verfügen. Produkte mit Aromen wie Menthol, Vanille, Früchten oder Gewürzen verschwinden damit aus den Regalen.

Erlaubt bleiben weiterhin Varianten, die ausschließlich nach klassischem Tabak schmecken.

EU-Regel wird ausgeweitet

Hintergrund ist eine neue Vorgabe auf EU-Ebene. Während aromatisierte Zigaretten und Drehtabak bereits seit Jahren verboten sind, wird die Regelung nun auch auf erhitzte Tabakerzeugnisse ausgedehnt. Künftig dürfen Produkte nicht mehr verkauft werden, wenn sie durch Zusatzstoffe einen Geschmack oder Geruch entwickeln, der sich deutlich vom klassischen Tabakaroma unterscheidet.

Neue Warnhinweise auf Packungen

Nicht nur beim Inhalt gibt es Änderungen: Auch die Verpackungen werden angepasst. Für Tabaksticks gelten künftig ähnliche Regeln wie für Zigarettenpackungen. Das bedeutet: größere Warnhinweise sowie deutlich sichtbare Gesundheitsbilder auf den Verpackungen.

Warum die Produkte verschwinden

Die Einschränkungen sollen vor allem verhindern, dass Tabakprodukte für junge Menschen attraktiver werden. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO würden Geschmacksstoffe häufig eingesetzt, um den Konsum angenehmer wirken zu lassen und neue Zielgruppen anzusprechen. Nicht betroffen von den neuen Regeln sind E-Zigaretten und Liquids: Diese dürfen weiterhin auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen verkauft werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen