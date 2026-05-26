Pizza-Schock: Domino´s schließt alle Filialen in Österreich

Die beliebte Pizza-Kette Domino´s zieht sich überraschend aus Österreich zurück. Schon mit dem 31. Mai schließen alle 10 Filialen in Wien.

Die US-amerikanische Pizza-Kette Domino´s Pizza verlässt den österreichischen Markt. Mit dem 31. Mai 2026 werden alle zehn Standorte in Wien geschlossen.

Am Dienstag kam überraschend die Abschiedsbotschaft auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie schreiben: "Liebe Domino´s-Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass alle Pizzen aufgegessen wurden." Ebenfalls bedankt sich der Pizza-Gigant für "eure Unterstützung, eure Bestellungen und all die gemeinsamen Pizza-Momente in den letzten Jahren." Sie wollen bis zum letzten Tag für die Kunden "wie gewohnt" da sein.

Seit 2017 in Österreich

Domino´s hat ihre erste Filiale 2017 in Wien-Floridsdorf geöffnet. Als Betreiber fungierte die Daufood Austria GmbH. In den vergangenen Jahren stieg dann auf zehn Standorte, ausschließlich in Wien, an.

Obwohl das Unternehmen auf Aktionen wie der täglichen "Happy Hour" samt 30 Prozent Rabatt, Studentenangeboten und Bestellungen über App, Website sowie Lieferplattformen wie Lieferando und Foodora gesetzt hat, konnte sich die Kette nie in Wien etablieren. Die Konkurrenz durch lokale Pizzerien, Restaurants und andere Lieferdienste war zu groß.

Trotzdem bleibt Domino´s weltweit erfolgreich. 1960 in Michigan wurde die Pizza-Kette gegründet. Heute betreibt das Unternehmen über 10.000 Filialen in mehr als 65 Ländern. Österreich wird ab dem 1. Juni keines davon mehr sein.