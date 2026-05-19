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Gabalier ist Wörthersee-Botschafter
© Raunig

hitschies Masters

Beachvolleyball-Comeback in Pörtschach mit Star-Gästen

19.05.26, 11:41
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In Kärnten laufen die Vorbereitungen für das hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag auf Hochtouren. Die Werzers Arena verwandelt sich in ein modernes Beachvolleyball-Stadion für die Fans. 

Derzeit werden in Pörtschach 275 Tonnen Sand fachgerecht verteilt, um die Werzers Arena für das Event vorzubereiten. Neben 200 Tonnen Equipment und Baumaterialien werden fünf Kilometer Kabel verlegt und 14 TV-Kameras positioniert. Damit wird für die mehr als 5.000 erwarteten Beachvolleyball-Fans und die Live-Zuseher vor den Bildschirmen eine perfekte Kulisse geschaffen.

Action aus der Luft

Philip Hitschler

Philip Hitschler

© hitschies

Hinter den Kulissen werden für das Turnier spektakuläre Überraschungen vorbereitet. Zwei Fallschirmspringer des Heeressportsvereins (HSV) werden am Sonntag und Montag die Matchbälle für die Semifinal- und Finalspiele per Punktlandung direkt auf dem Center Court einfliegen. Der für das Event herangekarrte Spezialsand wird nach dem Pfingstwochenende sinnvoll weitergenutzt. Eine Hälfte verbleibt in Pörtschach für einen neuen Beachvolleyballplatz beim Werzers, während die andere Hälfte zur Sanierung verschiedener Kärntner Sportplätze verwendet wird. „Damit wollen wir den Nachwuchssport nachhaltig unterstützen“, erklärt Veranstalter Marcus Mitzner. Die Veranstaltung wird zudem zu 100 % mit Grünstrom des Kärntner Energieversorgers Kelag betrieben.

Aufbauarbeiten in der Werzers Arena

Aufbauarbeiten in der Werzers Arena

© hitschies

Stars am Wörthersee

Shirley und Otto Retzer

Shirley und Otto Retzer

© Tischler

Am Sonntag laden die drei Hitschler-Geschwister Philip, Julia und Nicki zur großen hitschies Night ins Bootshaus. Auf der exklusiven Gästeliste stehen neben Wörthersee-Legende Otto Retzer auch Armin Assinger, Alexandra Meissnitzer, Andreas Gabalier, Thomas Morgenstern und Nicole Schmidhofer.

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