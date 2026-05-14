Song-Contest: Mega-Party trotz Regen am Rathausplatz

Der Wettergott meint es mit den ESC-Fans in Wien nicht gut. Auch beim zweiten Halbfinale gibt es mehr Regentänzer als Sonnenanbeter in der Stadt.

Ein friedliches Fest feiern die Eurovision-Song-Contest-Fans seit Anfang der Woche in Wien. Weniger Freude bereitet hingegen das Wetter. Nachdem am Montag aufgrund der heftigen Unwetter das Euro-Village am Rathausplatz sogar geräumt und gesperrt werden musste, fielen die beiden Halbfinal-Shows beim Public Viewing im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Auch am Samstag beim großen Finale sind niedrige Temperaturen vorhergesagt, allerdings sollte es zumindest trocken bleiben. Wiens Tourismus-Chef Norbert Kettner erinnerte sich in der ZiB2 am Montag an den ESC vor 11 Jahren, als die ESC-Woche vom Schlechtwetter verfolgt war.

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Gute Stimmung am Rathausplatz

"Die Fans stört das nicht, auch damals gab es ein friedliches und schönes Fest am Rathausplatz", so Kettner. Und diese Erinnerung dürfte sich auch heuer bewahrheiten. Die große Public-Viewing-Zone im Herzen Wiens war auch am Donnerstag gut besucht.

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Mit den ausgeteilten Regenponchos und den Global Krynern auf der Bühne feierte das ESC-Volk die schlechten Bedingungen weg und versprühte genau die Stimmung, für die der Song Contest stehen soll.