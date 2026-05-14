Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026 Rathausplatz EuroVillage
© APA

Gute Stimmung

Song-Contest: Mega-Party trotz Regen am Rathausplatz

Von
14.05.26, 20:11
Teilen

Der Wettergott meint es mit den ESC-Fans in Wien nicht gut. Auch beim zweiten Halbfinale gibt es mehr Regentänzer als Sonnenanbeter in der Stadt. 

Ein friedliches Fest feiern die Eurovision-Song-Contest-Fans seit Anfang der Woche in Wien. Weniger Freude bereitet hingegen das Wetter. Nachdem am Montag aufgrund der heftigen Unwetter das Euro-Village am Rathausplatz sogar geräumt und gesperrt werden musste, fielen die beiden Halbfinal-Shows beim Public Viewing im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Auch am Samstag beim großen Finale sind niedrige Temperaturen vorhergesagt, allerdings sollte es zumindest trocken bleiben. Wiens Tourismus-Chef Norbert Kettner erinnerte sich in der ZiB2 am Montag an den ESC vor 11 Jahren, als die ESC-Woche vom Schlechtwetter verfolgt war.

+++ Der LIVE-TICKER zum 2. ESC-Halbfinale +++

Gute Stimmung am Rathausplatz

"Die Fans stört das nicht, auch damals gab es ein friedliches und schönes Fest am Rathausplatz", so Kettner. Und diese Erinnerung dürfte sich auch heuer bewahrheiten. Die große Public-Viewing-Zone im Herzen Wiens war auch am Donnerstag gut besucht.

Lesen Sie auch

ESC2026 Rathausplatz EuroVillage
© APA

Mit den ausgeteilten Regenponchos und den Global Krynern auf der Bühne feierte das ESC-Volk die schlechten Bedingungen weg und versprühte genau die Stimmung, für die der Song Contest stehen soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen