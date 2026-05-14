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Mode-Fuzzi Adi Weiss feiert mit Heidi Klum und weiteren Stars in Cannes. 
© Daniel Graf for L’Oreal Paris

Superstar

Cannes statt ESC: Adi Weiss kuschelt mit Heidi Klum

14.05.26, 16:51
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Während in der Wiener Stadthalle die Vorbereitungen für das große Halbfinale auf Hochtouren laufen, sorgt Mode-Experte Adi Weiss an der Croisette für internationales Blitzlichtgewitter an der Seite von Weltstar Heidi Klum. 

Während die Musikwelt heute Abend gebannt auf den straffen Zeitplan des Eurovision Song Contest blickt, erobert Österreichs bekanntester „Modefuzzi“ ganz andere Bühnen. Adi Weiss tauschte das Wiener Stadthallen-Flair gegen die Meeresbrise von Cannes ein, um dort für einen Dreh und einen fulminanten Party-Tag ordentlich Glamour-Staub aufzuwirbeln.

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Eine Begegnung mit Herzklopfen

Das absolute Highlight dieses Kurztrips an die Côte d’Azur war jedoch ein Wiedersehen der Extraklasse. Adi Weiss traf erneut auf seine gute Freundin, die „One and Only“ Heidi Klum. Nach einem intensiven Gespräch zeigte sich der Fashion-Experte sichtlich beflügelt von der Aura der Model-Mama. In den sozialen Netzwerken ließ er seinen Gefühlen freien Lauf und fragte seine Follower rhetorisch: „Ganz ehrlich: Wie schön, sexy, unfassbar lieb kann man eigentlich sein?“. Begleitet wurde diese Liebeserklärung von Video-Clips, die das Duo vertraut und bestens gelaunt an der Croisette zeigen.

 


 

Von München nach Hollywood?

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Weiss und Klum gemeinsam für Blitzlichtgewitter sorgen. Bereits im vergangenen Jahr waren Adi Weiss und sein Partner Michael Lameraner prominente Gäste beim Heidi Fest in München. Die Chemie zwischen dem österreichischen Verleger und dem Weltstar scheint also mehr als nur oberflächlich zu sein.

Nachdem das Duo bereits den „Segen“ in München erhielt, spekulieren Insider nun, ob heuer der nächste große Schritt in der Jetset-Freundschaft folgt. Die große Frage: Werden Adi Weiss und Michael Lameraner im Herbst auch auf Heidis legendärer Halloween-Party in den USA glänzen?. Angesichts der aktuellen Bilder aus Cannes scheint eine Einladung in den innersten Zirkel der Klum-Entourage jedenfalls in greifbare Nähe gerückt zu sein. Während also in Wien die Punkte gezählt werden, hat Adi Weiss seinen persönlichen „Douze Points“-Moment mit Heidi bereits in der Tasche.

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