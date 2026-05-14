Ex-Königin Margrethe II. nach Herz-Notfall in Klinik eingeliefert

Große Sorge um Dänemarks ehemalige Regentin: Margrethe II. wurde nach einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert. Das dänische Königshaus gab nun erste Details zu ihrem aktuellen Zustand bekannt.

Die Nachricht aus dem dänischen Königshaus sorgt aktuell für große Bestürzung. Königin Margrethe wird am Samstag und Sonntag zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben. Die im Jahr 2024 abgetretene Monarchin erlitt zuvor einen Herzinfarkt und befindet sich seitdem in medizinischer Behandlung.

Erste Details zum Zustand

In einer offiziellen Pressemitteilung gab der Palast jedoch auch eine vorsichtige Entwarnung zum Befinden der Ex-Königin. Obwohl Margrethe II. sichtlich erschöpft sei, beschreibt das Königshaus ihren mentalen Zustand als positiv. Wörtlich heißt es in der Mitteilung aus Dänemark, sie sei „aber guter Dinge“. Die Ärzte führen aktuell weitere Untersuchungen durch, um die gesundheitliche Lage stabil zu halten.

Margrethe II. © Getty

Rücktritt sorgte für Aufsehen

Margrethe II. hatte erst vor zwei Jahren, im Jahr 2024, ihr Amt offiziell niedergelegt. Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe genießt sie ihren Ruhestand, bleibt jedoch eine zentrale Figur für die Menschen in Dänemark. Auch bei uns in Österreich werden die Entwicklungen rund um das dänische Königshaus traditionell mit großem Interesse verfolgt.

Beobachtung über das Wochenende

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„Königin Margrethe wird über das Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben”, hieß es offiziell in der Presseaussendung. Die Mediziner vor Ort wollen sicherstellen, dass sich die ehemalige Monarchin vollständig von den Strapazen des Infarkts erholen kann. Weitere Informationen zum Verlauf der Untersuchungen werden für die kommenden Tage erwartet.