Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Margrethe Dänemark Königin
© Getty Images

Große Sorge

Ex-Königin Margrethe II. nach Herz-Notfall in Klinik eingeliefert

14.05.26, 15:17
Teilen

Große Sorge um Dänemarks ehemalige Regentin: Margrethe II. wurde nach einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert. Das dänische Königshaus gab nun erste Details zu ihrem aktuellen Zustand bekannt. 

Die Nachricht aus dem dänischen Königshaus sorgt aktuell für große Bestürzung. Königin Margrethe wird am Samstag und Sonntag zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben. Die im Jahr 2024 abgetretene Monarchin erlitt zuvor einen Herzinfarkt und befindet sich seitdem in medizinischer Behandlung.

Erste Details zum Zustand

In einer offiziellen Pressemitteilung gab der Palast jedoch auch eine vorsichtige Entwarnung zum Befinden der Ex-Königin. Obwohl Margrethe II. sichtlich erschöpft sei, beschreibt das Königshaus ihren mentalen Zustand als positiv. Wörtlich heißt es in der Mitteilung aus Dänemark, sie sei „aber guter Dinge“. Die Ärzte führen aktuell weitere Untersuchungen durch, um die gesundheitliche Lage stabil zu halten.

Margrethe II.

Margrethe II.

© Getty

Rücktritt sorgte für Aufsehen

Margrethe II. hatte erst vor zwei Jahren, im Jahr 2024, ihr Amt offiziell niedergelegt. Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe genießt sie ihren Ruhestand, bleibt jedoch eine zentrale Figur für die Menschen in Dänemark. Auch bei uns in Österreich werden die Entwicklungen rund um das dänische Königshaus traditionell mit großem Interesse verfolgt.

Beobachtung über das Wochenende

Königin Margrethe II.
© Getty Images

„Königin Margrethe wird über das Wochenende zur Beobachtung und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben”, hieß es offiziell in der Presseaussendung. Die Mediziner vor Ort wollen sicherstellen, dass sich die ehemalige Monarchin vollständig von den Strapazen des Infarkts erholen kann. Weitere Informationen zum Verlauf der Untersuchungen werden für die kommenden Tage erwartet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen