ESC-Abend zuhause? Diese internationalen Fingerfood-Rezepte passen perfekt dazu

Der ESC-Abend braucht nicht nur gute Stimmung, sondern vor allem gute Snacks. Diese internationalen Fingerfood-Rezepte bringen die Küchen aus den verschiedenen Ländern direkt aufs Buffet.

Am Samstag, den 16. Mai, steigt endlich das große Finale des Eurovision Song Contest 2026 und seien wir ehrlich: Zum ESC gehören nicht nur Jury-Punkte und chaotische Auftritte, sondern vor allem auch Snacks. Und weil beim Eurovision Song Contest ganz Europa zusammenkommt, darf das Fingerfood natürlich ebenfalls international ausfallen. Hier kommen ein paar perfekte ESC-Snacks aus unterschiedlichen Ländern.

1. Griechenland: Tiropitakia - knusprige Feta-Teigtaschen

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Tiropitakia sind kleine griechische Teigtaschen mit cremiger Feta-Füllung, perfekt zum Snacken während des Votings.

Zutaten:

225 g Feta

225 g Ricotta

1 Ei

Salz & Pfeffer

Kräuter nach Wahl

½ Packung Filoteig

Olivenöl

Zubereitung:

Den Ofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Feta in eine Schüssel bröseln und mit Ricotta vermengen. Ei, Salz, Pfeffer und optional Kräuter hinzufügen und alles gut verrühren. Ein Filoteigblatt auslegen und mit etwas Olivenöl bestreichen. Ein zweites Blatt darauflegen und ebenfalls leicht einölen. Die Teigblätter in etwa 5 cm breite Streifen schneiden. Einen Teelöffel der Füllung an das Ende eines Streifens setzen und den Teig zu kleinen Dreiecken umfalten, bis die Füllung komplett eingewickelt ist. Das Ende leicht mit Öl bestreichen, damit alles gut hält. Die Teigtaschen etwa 20–25 Minuten goldbraun backen und kurz abkühlen lassen.

Besonders gut mit Joghurt-Dip.

Italien: Mozzarella-Spieße mit Parmaschinken & Melone

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Dieser Snack sieht nach Sommerurlaub in Italien aus und ist in wenigen Minuten fertig.

Zutaten:

1 Charentais-Melone

100 g Parmaschinken

2 Kugeln Mozzarella

Balsamico-Creme

Zubereitung:

Die Melone halbieren, entkernen und in etwa 2,5 cm große Würfel schneiden. Den Mozzarella ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Nun abwechselnd Parmaschinken, Mozzarella und Melone auf kleine Holzspieße oder Zahnstocher stecken. Die fertigen Spieße auf einer Platte anrichten und mit etwas Balsamico-Creme beträufeln.

Frankreich: Mini-Tartelettes mit Tomaten

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Die kleinen französischen Tartelettes sehen direkt fancy aus, machen aber überraschend wenig Aufwand.

Zutaten:

8 Tarteteig-Kreise

4 Eier

100 ml Schlagobers

150 g geriebener Käse

Honigtomaten

Thymian

Basilikum

Salz

Zubereitung:



Eier, Schlagobers, Käse und Gewürze in einer Schüssel gut verrühren. Die Tarteteig-Kreise in kleine Förmchen legen und leicht andrücken. Die Förmchen zu etwa zwei Dritteln mit der Eier-Käse-Masse füllen. Die Honigtomaten halbieren und auf den Tartelettes verteilen. Alles bei 190 Grad Ober-/Unterhitze etwa 15-18 Minuten backen, bis die Tartelettes goldbraun sind. Vor dem Servieren mit etwas frischem Basilikum garnieren.

Georgien: Badridschani - gefüllte Auberginenröllchen

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Badridschani zählt zu den beliebtesten georgischen Vorspeisen und sieht dabei auch noch richtig beeindruckend aus.

Zutaten:



2 große Auberginen

200 g Walnüsse

Petersilie

Koriander

2 Knoblauchzehen

Zitronensaft

Gewürze

Granatapfelkerne

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Auberginen waschen, den Strunk entfernen und längs in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben leicht mit Öl bestreichen, auf ein Backblech legen und etwa 10 Minuten weich backen. Währenddessen Walnüsse, Kräuter und Knoblauch fein hacken und mit Zitronensaft und Gewürzen vermengen. Etwas Wasser hinzufügen, bis eine cremige Paste entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Auberginenscheiben kurz abkühlen lassen und jeweils auf einer Seite mit der Walnusspaste bestreichen. Anschließend vorsichtig einrollen und auf einer Platte anrichten. Zum Schluss mit Granatapfelkernen und frischen Kräutern garnieren.

Dänemark: Smørrebrød mit Räucherlachs

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Ohne Smørrebrød wäre die internationale Snackrunde nicht komplett.

Zutaten:

10 Scheiben Roggenbrot

Kräuterfrischkäse

Räucherlachs

Gurkenscheiben

Sesam

Zubereitung:

Die Roggenbrotscheiben großzügig mit Frischkäse bestreichen. Anschließend mit Räucherlachs und Gurkenscheiben belegen. Mit etwas Sesam bestreuen und direkt servieren.

Egal ob mediterran, nordisch oder georgisch: Mit internationalen Fingerfood-Rezepten fühlt sich der ESC-Abend direkt noch mehr nach Europa an.