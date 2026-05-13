Überraschend: In diesem Bundesland wird am meisten Kaffee getrunken

Ohne den morgendlichen Koffein-Kick geht gar nichts? Damit sind Sie nicht allein. Eine neue Studie von Tchibo zeigt: Österreich ist und bleibt eine Kaffeenation, doch die Art und Weise, wie wir unseren Kaffee trinken, hat sich radikal verändert.
Ob als Muntermacher am Morgen oder als Social-Event im hippen Café: 70,7 Prozent der Österreicher:innen trinken täglich oder sogar mehrfach täglich Kaffee. Doch wer glaubt, Kaffeetrinken sei gleich Kaffeetrinken, der irrt gewaltig. Die repräsentative Umfrage von Tchibo und NIQ/GfK enthüllt eine überraschende Kluft zwischen den Generationen und in welchem Bundesland am meisten Kaffee getrunken wird.
Die größten Kaffee-Junkies Österreichs
Wer trinkt eigentlich am meisten Kaffee in Österreich? Überraschung: Es ist nicht die gestresste Gen Z (die trinkt im Schnitt nur 1,81 Tassen), sondern die Generation X (46-61 Jahre). Mit durchschnittlich 3,06 Tassen pro Tag sind sie die unangefochtenen Kaffeefans. Und sie legen früh los: Fast die Hälfte (44,7 Prozent) hat die erste Tasse schon vor 7:00 Uhr morgens intus.
- Ihr Favorit? Der starke, schnelle Espresso (37,4 %).
Gen Z liebt To-Go-Kaffee
Während ältere Generationen Kaffee oft als reines Genussmittel zu Hause genießen, hat die Gen Z (15-29 Jahre) das Heißgetränk völlig neu definiert. Wahnsinnige 94,2 Prozent der jungen Kaffeefans holen sich ihren Coffee to go. Zum Vergleich: Bei den Babyboomern ist es nur etwa die Hälfte. Zudem nutzen 42 % der jungen Generation Kaffee gezielt, um ihre Konzentration und Produktivität zu steigern.
- Ihr Favorit in der Tasse? Eindeutig der Cappuccino (44,3 %).
Die Babyboomer genießen Kaffee zu Hause
Während die Jungen mit dem Pappbecher durch die Stadt eilen, zelebrieren die Babyboomer (62-80 Jahre) ihr Ritual am liebsten in den eigenen vier Wänden. Satte 98,3 Prozent von ihnen trinken ihren Kaffee hauptsächlich gemütlich zu Hause. Und wer hätte es gedacht: Fast 9 von 10 Boomern trinken täglich Kaffee, bei der Gen Z ist es nicht einmal die Hälfte.
- Ihr Favorit in der Tasse? Der klassische "Verlängerte" (41,6 %)
Das große Bundesländer-Ranking: Wer trinkt am meisten Kaffee?
Nicht nur das Alter, auch der Wohnort entscheidet über den Kaffeekonsum:
- Salzburg: Mit 2,9 Tassen pro Tag trinken die Salzburger im Schnitt am meisten.
- Tirol folgt dicht dahinter mit 2,81 Tassen.
- Burgenland holt sich mit 2,78 Tassen Bronze.
Wenn es um die Regelmäßigkeit geht, gewinnt Kärnten: Hier trinken über 85 Prozent täglich Kaffee. Das Schlusslicht bildet Vorarlberg mit nur 57 Prozent.