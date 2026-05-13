Überraschend: In diesem Bundesland wird am meisten Kaffee getrunken

Ohne den morgendlichen Koffein-Kick geht gar nichts? Damit sind Sie nicht allein. Eine neue Studie von Tchibo zeigt: Österreich ist und bleibt eine Kaffeenation, doch die Art und Weise, wie wir unseren Kaffee trinken, hat sich radikal verändert.

Ob als Muntermacher am Morgen oder als Social-Event im hippen Café: 70,7 Prozent der Österreicher:innen trinken täglich oder sogar mehrfach täglich Kaffee. Doch wer glaubt, Kaffeetrinken sei gleich Kaffeetrinken, der irrt gewaltig. Die repräsentative Umfrage von Tchibo und NIQ/GfK enthüllt eine überraschende Kluft zwischen den Generationen und in welchem Bundesland am meisten Kaffee getrunken wird.

Die größten Kaffee-Junkies Österreichs

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Wer trinkt eigentlich am meisten Kaffee in Österreich? Überraschung: Es ist nicht die gestresste Gen Z (die trinkt im Schnitt nur 1,81 Tassen), sondern die Generation X (46-61 Jahre). Mit durchschnittlich 3,06 Tassen pro Tag sind sie die unangefochtenen Kaffeefans. Und sie legen früh los: Fast die Hälfte (44,7 Prozent) hat die erste Tasse schon vor 7:00 Uhr morgens intus.

Ihr Favorit? Der starke, schnelle Espresso (37,4 %).

Gen Z liebt To-Go-Kaffee

Während ältere Generationen Kaffee oft als reines Genussmittel zu Hause genießen, hat die Gen Z (15-29 Jahre) das Heißgetränk völlig neu definiert. Wahnsinnige 94,2 Prozent der jungen Kaffeefans holen sich ihren Coffee to go. Zum Vergleich: Bei den Babyboomern ist es nur etwa die Hälfte. Zudem nutzen 42 % der jungen Generation Kaffee gezielt, um ihre Konzentration und Produktivität zu steigern.

Ihr Favorit in der Tasse? Eindeutig der Cappuccino (44,3 %).

Die Babyboomer genießen Kaffee zu Hause

Während die Jungen mit dem Pappbecher durch die Stadt eilen, zelebrieren die Babyboomer (62-80 Jahre) ihr Ritual am liebsten in den eigenen vier Wänden. Satte 98,3 Prozent von ihnen trinken ihren Kaffee hauptsächlich gemütlich zu Hause. Und wer hätte es gedacht: Fast 9 von 10 Boomern trinken täglich Kaffee, bei der Gen Z ist es nicht einmal die Hälfte.

Ihr Favorit in der Tasse? Der klassische "Verlängerte" (41,6 %)

Das große Bundesländer-Ranking: Wer trinkt am meisten Kaffee?

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Nicht nur das Alter, auch der Wohnort entscheidet über den Kaffeekonsum:

Salzburg: Mit 2,9 Tassen pro Tag trinken die Salzburger im Schnitt am meisten. Tirol folgt dicht dahinter mit 2,81 Tassen. Burgenland holt sich mit 2,78 Tassen Bronze.

Wenn es um die Regelmäßigkeit geht, gewinnt Kärnten: Hier trinken über 85 Prozent täglich Kaffee. Das Schlusslicht bildet Vorarlberg mit nur 57 Prozent.