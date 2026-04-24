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Espresso mal anders: Dieser virale Drink spaltet gerade das Internet
© Getty Images

Erfrischend

Espresso mal anders: Dieser virale Drink spaltet gerade das Internet

24.04.26, 12:05
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Espresoo Spritz? Dieser ungewöhnliche Sommerdrink geht gerade viral und spaltet das Internet. 

Kaffee, aber make it Sommer. Auf Social Media macht gerade ein Drink die Runde, bei dem sich viele fragen: „Genial oder komplett daneben?“ Die Rede ist von einer erfrischenden Espresso-Variante, die eher an einen Tequila-Shot erinnert als an den klassischen Coffee-to-go. 

Espresso mal anders: Dieser virale Drink spaltet gerade das Internet
© Getty Images

Espresso trifft Sprudel

Die Zutaten klingen erstmal, sagen wir ungewöhnlich:

  • Espresso
  • Soda
  • eine Prise Salz
  • Limettensaft

Espresso mal anders: Dieser virale Drink spaltet gerade das Internet
© Getty Images

Was im ersten Moment wie ein Experiment klingt, hat sich online bereits eine ziemlich treue Fanbase aufgebaut. Sogar das italienische Kulinarik-Duo lionfieldmusic hat den Drink getestet und für gut befunden. Und wenn Italiener beim Thema Kaffee nicht die Augen verdrehen, dann heißt das schon was. 

So machen Sie den viralen Espresso-Drink selbst 

Die Zubereitung ist überraschend simpel:

  • Ein Glas mit Soda füllen
  • Einen frischen Espresso hineingießen
  • Eine Prise Salz dazugeben
  • Ein paar Spritzer Limettensaft darüber

Kurz umrühren, fertig. 

 

Ob dieser Drink wirklich der neue Sommer-Hit wird, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Er bringt frischen Wind in die Kaffeewelt

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