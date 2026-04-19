Das sollten Sie in der Woche vom 20. April bis 26. April laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.04. - 26.04.
Montag - 20. April 2026
- Mond nimmt zu
- Zwillinge
Schulterbereich und die Hände. Sorgen schlagen sich an Zwillinge-Tagen auf den Magen.
Dienstag – 21. April 2026
- Mond nimmt zu
- Zwillinge
Nach 9:00 Uhr kein Frühstück mehr, da es unnötig im Magen liegt. Fingergymnastik sorgt für gute Beweglichkeit.
Mittwoch – 22. April 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Eine innere Unruhe treibt zu vielen Aktivitäten, gleichzeitig fehlt das Durchhaltevermögen. Manchmal ist weniger mehr.
Donnerstag – 23. April 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Viel frische Luft tanken und Abgase meiden. Grüne Salate machen schön und gesund, sollten aber ohne Mayonnaise verzehrt werden.
Freitag – 24. April 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Keine Körperhaarentfernung vornehmen, da diese zu dicht nachwachsen. Es ist ein guter Tag für Mani- und Pediküre, was auch für Tiere gilt.
Samstag – 25. April 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Der heutige Tag lädt zur Meditation ein. Das stärkt die Mitte und bringt das Herz in Einklang. In der Ruhe liegt die Kraft.
Sonntag – 26. April 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Heute und morgen ist die ideale Zeit für Kräuter. Sie gedeihen besonders prächtig und überzeugen später durch viele Aromen.