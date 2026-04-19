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Das sollten Sie in der Woche vom 20. April bis 26. April laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 17

Das sollten Sie in der Woche vom 20. April bis 26. April laut Mondkalender tun

19.04.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.04. - 26.04.

Montag - 20. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Schulterbereich und die Hände. Sorgen schlagen sich an Zwillinge-Tagen auf den Magen.  

Dienstag – 21. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Nach 9:00 Uhr kein Frühstück mehr, da es unnötig im Magen liegt. Fingergymnastik sorgt für gute Beweglichkeit.  

Mittwoch – 22. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Eine innere Unruhe treibt zu vielen Aktivitäten, gleichzeitig fehlt das Durchhaltevermögen. Manchmal ist weniger mehr. 

Donnerstag – 23. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Viel frische Luft tanken und Abgase meiden. Grüne Salate machen schön und gesund, sollten aber ohne Mayonnaise verzehrt werden.  

Freitag – 24. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Keine Körperhaarentfernung vornehmen, da diese zu dicht nachwachsen. Es ist ein guter Tag für Mani- und Pediküre, was auch für Tiere gilt.  

Samstag – 25. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Der heutige Tag lädt zur Meditation ein. Das stärkt die Mitte und bringt das Herz in Einklang. In der Ruhe liegt die Kraft.

Sonntag – 26. April 2026 

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Heute und morgen ist die ideale Zeit für Kräuter. Sie gedeihen besonders prächtig und überzeugen später durch viele Aromen.

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