"Soll auch im Sommer schneien" - Kickl fordert Drogentests im ORF

Die Freiheitlichen fordern jetzt Drogentests am Küniglberg.

Der ORF kommt weiter nicht zur Ruhe. Neben der Schlammschlacht rund um den Rücktritt von Ex-Generaldirektor Roland Weißmann gingen jetzt auch noch Meldungen an ORF-Stellen über „Koks-Affären im ORF“ ein. Dabei gehe es sowohl um „mangelnde Fürsorgepflicht seitens des Arbeitgebers ORF“ als auch um „Master of the Universe“-Verhalten von anderen angeblich Involvierten.

Und last, but not least steht auch der Verdacht des vereinzelten Dealens im ORF im Raum.

Die FPÖ fordert Medienminister Andreas Babler zum Handeln auf. „Seit geraumer Zeit hält sich der Verdacht, dass es im und rund um das ORF-Zentrum auch im Sommer “schneien„ soll“, schreibt FPÖ-Chef Kickl auf Facebook. Es darf nicht sein, dass am Küniglberg Kokainnetzwerke gepflegt werden und niemand unternimmt etwas. Babler darf sich als zuständiger Medienminister nicht länger hinter einer Mauer des Schweigens verstecken."

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker fordert daher Drogentests für ORF-Manager: “Rekruten beim Bundesheer werden beim Einrücken sowie anlassbezogen, etwa vor der Führerscheinausbildung oder bei Diensten im Sanitätsbereich, mittels Urintests überprüft. Das kann ich mir durchaus auch für hochbezahlte ORF-Manager vorstellen„, so der Freiheitliche in einer Aussendung.