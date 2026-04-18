DIESE 11 Personen wollen für 8 Monate ORF-Chef werden

11 Personen wollen für die nächsten acht Monate ORF-Generaldirektor werden.
Nach dem ORF-Gesetz wurde die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin für die Dauer der bis zum 31.12.2026 laufenden Funktionsperiode am 20.3.2026 öffentlich ausgeschrieben. Laut ORF-Stiftungsrat haben sich innerhalb der vierwöchigen Bewerbungsfrist folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) beworben:
- Mag. iur. Victoria BENHAK, MPH
- Mag. Michael GERDEJ, MBA MA MA
- Dipl. Ing. Alexander KAUFMANN, BSc BEd MA
- Felix KOVAC
- Axel MAYRHOFER, MA
- René PÖLLIBAUER
- Ing. Mag. Andreas RADL
- Ing. Dr. Gerhard RUSCHER
- Christoph SCHLAGENHAUFEN, MBA
- Gerhard STEINMETZ
- Ingrid THURNHER, MBA
Für die Abstimmung im Stiftungsrat am Donnerstag gilt Thurnher als Favoritin