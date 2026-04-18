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ORF-Chefin Ingrid Thurnher
© APA/HELMUT FOHRINGER

Bewerber stehen fest

DIESE 11 Personen wollen für 8 Monate ORF-Chef werden

18.04.26, 09:40
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11 Personen wollen für die nächsten acht Monate ORF-Generaldirektor werden. 

Nach dem ORF-Gesetz wurde die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin für die Dauer der bis zum 31.12.2026 laufenden Funktionsperiode am 20.3.2026 öffentlich ausgeschrieben. Laut ORF-Stiftungsrat haben sich innerhalb der vierwöchigen Bewerbungsfrist folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) beworben:

  • Mag. iur. Victoria BENHAK, MPH
  • Mag. Michael GERDEJ, MBA MA MA
  • Dipl. Ing. Alexander KAUFMANN, BSc BEd MA
  • Felix KOVAC
  • Axel MAYRHOFER, MA
  • René PÖLLIBAUER
  • Ing. Mag. Andreas RADL
  • Ing. Dr. Gerhard RUSCHER
  • Christoph SCHLAGENHAUFEN, MBA
  • Gerhard STEINMETZ
  • Ingrid THURNHER, MBA 

Für die Abstimmung im Stiftungsrat am Donnerstag gilt Thurnher als Favoritin

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