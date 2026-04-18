DIESE 11 Personen wollen für 8 Monate ORF-Chef werden

11 Personen wollen für die nächsten acht Monate ORF-Generaldirektor werden.

Nach dem ORF-Gesetz wurde die Funktion des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin für die Dauer der bis zum 31.12.2026 laufenden Funktionsperiode am 20.3.2026 öffentlich ausgeschrieben. Laut ORF-Stiftungsrat haben sich innerhalb der vierwöchigen Bewerbungsfrist folgende Personen (in alphabetischer Reihenfolge) beworben:

Mag. iur. Victoria BENHAK, MPH

Mag. Michael GERDEJ, MBA MA MA

Dipl. Ing. Alexander KAUFMANN, BSc BEd MA

Felix KOVAC

Axel MAYRHOFER, MA

René PÖLLIBAUER

Ing. Mag. Andreas RADL

Ing. Dr. Gerhard RUSCHER

Christoph SCHLAGENHAUFEN, MBA

Gerhard STEINMETZ

Ingrid THURNHER, MBA

Für die Abstimmung im Stiftungsrat am Donnerstag gilt Thurnher als Favoritin