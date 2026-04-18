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Mord und versuchter Selbstmord in Eberschwang
© Pressefoto Scharinger

Mord-Alarm

Bluttat in OÖ – 83-Jähriger erschießt seine Frau

18.04.26, 18:28
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Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Ried hat am Samstag seine 77-jährige Ehefrau erschossen. Anschließend wollte der Mann sich selber erschießen, was jedoch misslungen sei, wie die Polizei am Abend mitteilte. 

Der Mann hatte seine Ehefrau am Freitagabend aus dem Pflegeheim abgeholt und nach Hause gebracht. Vor der Tat habe der 83-Jährige im Postkasten seiner Nachbarn ein Testament und einen Zettel, mit der Bitte, die Polizei zu verständigen, hinterlassen, teilte diese weiter mit.

Die Nachbarn fanden kurz vor 10.00 Uhr den am Kopf stark blutenden 83-Jährigen in seinem Wohnhaus und verständigten sofort die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Sobald sich der Zustand des Mannes bessert, soll er in die Justizanstalt Ried eingeliefert werden.

(Redaktioneller Hinweis: S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

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