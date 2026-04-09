"Waren nie Freunde": Melania Trump bestreitet Verbindung zu Epstein

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat in einem Statement im Weißen Haus alle Verbindungen zu Sexual-Straftäter Jeffrey Epstein kategorisch abgestritten.

Anfang des Jahres wurden neue brisante Akten rund um den Epstein-Skandal veröffentlicht. Auf mittlerweile wieder gelöschten Fotos waren auch Epstein mit dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Frau Melania zu sehen.

Zudem findet sich eine Nachricht von Melania Trump an Epsteins Partnerin und spätere Mitverschwörerin Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2002, in der sie einen Artikel über Epstein lobt. Die Akten enthalten auch interne Mails von Bundesermittlern aus dem August 2025 zu Vorwürfen gegen Trump. Diese ergaben jedoch keine Hinweise auf bestätigte Anschuldigungen; die Ermittler stuften mehrere Anklägerinnen als nicht glaubwürdig ein.

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Nun überraschte sie in Washington und gab ein Statement ab, dass diese "Lügen", die sie mit Epstein in Verbindung bringen, "endlich aufhören müssen". Weiters meinte die First Lady: "Ich war nie mit Epstein befreundet."

Kein Kontakt mit Epstein

Sie behauptete, dass sie und der Präsident zwar gesellschaftliche Überschneidungen mit Epstein hatten, aber keine Beziehung zu ihm pflegten. Sie sagte außerdem, dass sie nie mit Epsteins krimineller Komplizin, Ghislaine Maxwell, verkehrte.

„Ich bin kein Opfer von Epstein“, erklärte sie. „Ich bin nicht Epsteins Opfer. Epstein hat mich nicht Donald Trump vorgestellt. Ich habe meinen Mann 1998 zufällig auf einer Party in New York City kennengelernt.“