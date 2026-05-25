Lula beginnt präventive Strahlentherapie gegen Hautkrebs

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat eine präventive Strahlentherapie gegen Hautkrebs begonnen.

Das Syrisch-Libanesische Krankenhaus in São Paulo teilte am Montag mit, dass die Strahlentherapie als Schutzmaßnahme erfolge, nachdem dem 80-Jährigen im April ein sogenanntes Basalzellkarzinom vom Kopf entfernt worden sei.

Die Hautärztin Cristina Abdalla, die damals den Eingriff vollzogen hatte, bezeichnete die bösartige Hautveränderung in den Haarwurzeln des Staatschefs als eine "verbreitete" Erkrankung. Sie sei bei Lula durch Sonnenbestrahlung verursacht worden.

Lula strebt vierte Amtszeit an

Lula strebt bei der Wahl im Oktober eine vierte Amtszeit an. Wichtigster Konkurrent dürfte der Senator Flávio Bolsonaro werden, der Sohn des früheren rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro.

In Beiträgen in Onlinenetzwerken hatte der linksgerichtete Staatschef Lula in den vergangenen Monaten sein Fitnessprogramm gezeigt - offenbar, um Bedenken hinsichtlich seines Alters zu zerstreuen. Zuletzt trug er nach dem Eingriff am Schädel bei öffentlichen Auftritten einen Hut - wie auch nach einer Operation im Jahr 2024 wegen einer Hirnblutung, die durch einen Haushaltsunfall verursacht worden war.