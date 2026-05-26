Russland: Schulden weg, wenn man in den Krieg zieht

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret zum Schuldenerlass für neue Rekruten im Ukraine-Krieg und deren Familien unterzeichnet.

Wer ab dem 1. Mai einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium geschlossen hat, wird samt Ehepartner von Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu zehn Millionen Rubel (rund 139.700 Dollar) befreit, teilte der Kreml am späten Montagabend mit.

Voraussetzung sei, dass vor diesem Datum bereits ein rechtlicher Anspruch auf Eintreibung der Schulden bestand und der Vertrag für den Einsatz für mindestens ein Jahr unterzeichnet wurde. Außerdem verlängerte Putin die Pachtrechte für staatliches Land für Kämpfer in der Ukraine auf unbestimmte Zeit.

Die Summe von zehn Millionen Rubel entspricht laut der Immobiliendatenbank Cian in etwa dem Preis für eine 35 Quadratmeter große Einzimmerwohnung in Moskau. Das Gesetz ergänzt eine Reihe von bereits bestehenden Unterstützungsmaßnahmen wie hohe Prämien oder eine bevorzugte Zulassung an Hochschulen. Die Regierung in Moskau versucht damit, ihre Truppen in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg aufzustocken.