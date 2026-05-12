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Flughafen Linz schon wieder gesperrt
© APA

Bombendrohung

Flughafen Linz schon wieder gesperrt

12.05.26, 18:28
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Am Linzer Flughafen herrscht derzeit Ausnahmezustand. Nach einer anonymen Bombendrohung am Dienstagnachmittag wurde das gesamte Areal evakuiert und von der Polizei großräumig abgesperrt. 

Am Dienstag um 16:54 Uhr ging die Drohung ein, woraufhin die Einsatzkräfte sofort reagierten. Derzeit läuft am Linzer Flughafen ein Großeinsatz an, bei dem das Gelände sowie sämtliche Zufahrtsstraßen gesperrt wurden. Die Polizei durchsucht das Areal aktuell mit Spürhunden, um jegliche Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen.

Polizei prüft das Gelände

Das Gebäude musste unmittelbar nach Eingang der Drohung geräumt werden. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Flughafen wurden massiv verschärft. Beamte sichern die Umgebung ab, während Spezialkräfte im Inneren des Objekts nach verdächtigen Gegenständen suchen.

Wiederholter Vorfall in Linz

Bereits am Sonntag gab es am Flughafen einen ähnlichen Vorfall. Damals ging gegen 19:45 Uhr eine anonyme Drohung ein, die ebenfalls eine Durchsuchung zur Folge hatte. Ein Sprengkörper konnte bei diesem ersten Einsatz jedoch nicht gefunden werden, und die Aktion wurde nach wenigen Stunden beendet.

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