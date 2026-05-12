Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Protest mit Symbolsärgen gegen ESC-Teilnahme Israels
© APA/ROLAND SCHLAGER

Mini-Demo

Protest mit Symbolsärgen gegen ESC-Teilnahme Israels

12.05.26, 18:11
Teilen

Wenige Stunden vor dem Auftritt des israelischen Teilnehmers Noam Bettan im 1. Halbfinale des Song Contests am Dienstag haben Aktivisten rund um die Palästina Solidarität Österreich gegen die Teilnahme des Landes am Gesangsbewerb protestiert. 

 Um ihr Anliegen zu unterstreichen, legten sie am Wiener Schwedenplatz symbolisch kleine Särge mit angebrachten Fotos von Kindern auf, die im Gazakrieg nach dem Hamas-Überfall auf Israel ums Leben gekommen sind.

Protest mit Symbolsärgen gegen ESC-Teilnahme Israels
© APA/ROLAND SCHLAGER

"Trotz mehrerer Urteile und vieler Gutachten von Amnesty International, UN, Ärzte ohne Grenzen, etc. führt Israel seinen Völkermord und die illegale Besatzung Palästinas in ungebrochener Brutalität fort", hieß es seitens der Organisatoren. Sie kritisierten auch, dass "Israel trotz seiner Verbrechen die Möglichkeit erhält, sich diese Woche in Wien als demokratische und friedliche Regenbogennation feiern zu lassen".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen