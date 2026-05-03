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Valentin Bontus und Harald Hölzl
© Tischler

Sommer-Feeling

Valentin Bontus und Co.: Prominente Gäste beim KIA Beach & Surf-Event

03.05.26, 14:31
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Der Sommer klopft an und der Neusiedler See hat gerufen! Am Wochenende stand alles im Zeichen von Sport, Lifestyle und Innovation beim Kia Beach & Surf Fest. Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich der Strand in einen Hotspot für Action-Fans und zahlreiche prominente Gäste. 

Das Kia Beach & Surf Fest lockte am Wochenende zahlreiche Besucher an den Neusiedler See. Exklusiv zum Startschuss in die ereignisreichen Tage lud Kia-Boss Harald Hölzl eine bunte Schar an VIPs an den Strand, um einen spannenden Nachmittag zu verbringen. Neben sportlicher Action am Wasser standen vor allem Entspannung und der Austausch über neueste Innovationen im Fokus der Veranstaltung.

Prominenter Aufmarsch am Strand

Jakob Seeböck mit Ehefrau Michaela und Söhnen Sebastian und Valentin

Jakob Seeböck mit Ehefrau Michaela und Söhnen Sebastian und Valentin

© Tischler

Unter den Gästen am Neusiedler See befand sich auch Österreichs Surf-Olympiasieger Valentin Bontus. Ebenfalls der Einladung gefolgt waren der Schauspieler Jakob Seeböck, Sängerin Virginia Ernst sowie die Kabarettistin Nina Hartmann. Auch Ex-Ski-Star Lizz Görgl genoss das sommerliche Ambiente am Wasser und nutzte die Gelegenheit für anregende Gespräche in der exklusiven VIP-Area.

Action und neueste Technik

Nina Saurugg, Nina Hartmann und Lizz Görgl

Nina Saurugg, Nina Hartmann und Lizz Görgl

© Tischler

Für die Gäste und Besucher gab es jedoch nicht nur Action am Wasser zu bewundern. In der Kia Test Drive Area konnten die neuesten Modelle des Autoherstellers genau unter die Lupe genommen werden. Innovation und Fahrspaß standen hierbei an erster Stelle. Abgerundet wurde der Nachmittag durch eine Auswahl an Snacks und Cocktails, die den prominenten Gästen direkt am Strand zur Verfügung standen.

Entspannung pur am Wasser

Virginia Ernst

Virginia Ernst

© Tischler

Wer es etwas ruhiger angehen wollte, fand am Strand den perfekten Platz zur Entspannung. Das Fest markierte einen fulminanten Auftakt in die kommenden Sommertage und zeigte eindrucksvoll, wie sich Sport und Lifestyle am Neusiedler See perfekt verbinden lassen. Die Mischung aus Innovation in der Test Drive Area und dem entspannten Strandfeeling sorgte für begeisterte Gesichter bei allen Beteiligten.

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