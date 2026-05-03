Wiener Society feiert 105 Jahre Strandcafé – Promi-Auflauf am Wasser

Wenn das berühmteste Holzfloß der Stadt aus dem Winterschlaf erwacht, ist der Wiener Sommer offiziell eröffnet. Heuer gab es im legendären Strandcafé an der Alten Donau gleich doppelten Grund zum Feiern: Die kulinarische Institution zelebrierte ihr 105-jähriges Bestehen mit viel Prominenz.

Der traditionelle Saisonauftakt im Strandcafé fand am Freitag statt und markierte zugleich ein stolzes Jubiläum. Seit 105 Jahren, also bereits seit 1921, serviert das Lokal seine berühmten Ripperln am Holzbrett direkt am Wasser der Alten Donau. Begleitet von knusprigen Bratkartoffeln und dem typischen Budweiser Budvar vom Fass, versammelte sich die Wiener Society auf dem berühmten Holzfloß, um gemeinsam mit der Betreiberfamilie Yeritsyan auf die bewegte Geschichte anzustoßen.

Beatrice Turin und Conny Kreuter © Tischler

Kulinarik-Tradition seit 105 Jahren

In einer emotionalen Begrüßungsrede bedankten sich Eigentümer Ando Yeritsyan und Urgestein Erich Homolka bei ihren treuen Gästen. Sie betonten, dass das Lokal über ein Jahrhundert lang das Leben an der Alten Donau geprägt habe und trotz schnelllebiger Trends als Ort der Wiener Lebensfreude bestehen bleibe. Das Strandcafé sei mehr als nur ein Restaurant, es sei ein wichtiger Ort der Begegnung und Erinnerung für Generationen von Wienern.

Andreas Ferner und Kathi Steininger © Tischler

Prominente Gäste am Holzfloß

Mausi Lugner mit Schwiegersohn Leo © Tischler

Unter den zahlreichen Gratulanten am Freitag tummelte sich viel Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Society. Unter anderem wurden Unternehmerin Christina Lugner und Schwiegersohn Leo Lugner gesichtet, die sich mit den Tormann-Legenden Otto Konrad und Michael Konsel austauschten. Auch Schauspielerin Selina Graf, Entertainer Dennis Jale sowie „Dancing Stars“-Profi Conny Kreuter sowie Sängerin Beatrice Turin und Ehemann Heimo genossen das Ambiente am Wasser sichtlich und feierten das Bestehen der Institution.

Tini und Michael Konsel © Tischler

Geheimnis der knusprigen Stelze

Selina Graf und Martin Lippatsch © Tischler

Kulinarisch blieb sich das Haus treu, bot aber neben den klassischen Ripperln auch die vor zwei Jahren eingeführte Strandcafé-Stelze an. Die Gäste zeigten sich besonders von der krachenden Schwarte begeistert. Das Geheimnis der Zubereitung, eine Kombination aus stundenlangem Garen und einem feurigen Finale unter starker Oberhitze, sorgte an den Tischen für reichlich Gesprächsstoff, während der Blick auf die Wiener Skyline das Erlebnis abrundete.