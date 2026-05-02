Profi-Tänzerin Conny Kreuter zeigt, wie sie sich in der Schwangerschaft fit hält

Profitänzerin, Mentaltrainerin und „Fit mit den Stars“-Turnerin Conny Kreuter erwartet ihr erstes Baby. In MADONNA verrät die TV-Beauty, wie sie sich in der 19. Schwangerschaftswoche fit hält.

Erst kürzlich überraschte die Vorturnerin der Nation ihre Fans mit der Frohbotschaft, dass sie Mama wird. Um gleich die zweite freudige Mitteilung zu machen: „Ich werde trotzdem bis zum Mutterschutz ,Fit mit den Stars‘ drehen. Logisch! Ich bin ja nicht krank“, lacht die „Dancing Stars“-Profitänzerin, die nun mit Babybauch werktags um 9.10 Uhr auf ORF 2 zeigt, wie man sich ganz einfach fit halten kann. Auch für Conny Kreuter selbst seit ihrer Kindheit oberste Priorität – „und jetzt in der Schwangerschaft noch mehr“, erzählt die 40-jährige Mentaltrainerin im MADONNA-Talk während sie uns die besten Übungen für Rücken und Gesäß („die werden jetzt am meisten beansprucht und brauchen deshalb erhöhte Aufmerksamkeit.“) zeigt.

© Chris Singer

Angst dem Baby (ob Bub oder Mädchen erfährt Conny selbst erst am Muttertag) zu schaden, hat sie keine. „Meine Ärztin hat mir bestätigt, dass ich alles machen kann. Das Wichtigste ist jetzt auch der eigenen Intuition zu vertrauen und sich wohlzufühlen, dann geht es dem Baby auch gut. Ich mache weiterhin viel Sport, aber wenn ich müde bin, lege ich mich hin und schlafe.“ Auch als Tanztrainerin arbeitet Kreuter weiterhin. Und: „Ich möchte als Mentalcoach auch schwangere Frauen oder Frauen, die einen Schwangerschaftsverlust erleben mussten, begleiten.“ Denn Conny Kreuter erlitt im letzten Jahr selbst eine Fehlgeburt, worüber sie heute ganz offen spricht. „Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Jetzt gehe ich furchtlos und voll Freude durch die Schwangerschaft.“ Wie sich Conny fit mit dem Babybauch hält, verrät sie hier.

Oberkörper-Rotation für die beweglichkeit der Wirbelsäule

© Chris Singer

Aufrecht stehen, Füße schulterbreit, Bauch anspannen. Oberkörper langsam nach rechts und links drehen. Conny Kreuter empfiehlt: „Wichtig: nicht die Arme drehen, sondern wirklich die Wirbelsäule. Dafür Hände auf die Rippen legen und achtsam beim Atmen rotieren. Hüfte möglichst ruhig halten. Die Übung mobilisiert und durchblutet die Lendenwirbelsäule.“

Sumo Squats & Side Stretch für Innenschenkel, Gesäßmuskel und Hüftbeweglichkeit

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Füße zeigen ca. 30–45° nach außen, Rücken gerade, Brust aufrecht. Langsam in die Knie gehen und das Knie nach außen schieben. Senken, bis die Oberschenkel etwa parallel zum Boden sind. Kreuters Tipp: „Oberschenkel von der Hüfte gut nach außen rotieren. Tief setzen, Popo anspannen, Bauchnabel nach innen ziehen und Brust über die gefalteten Hände ziehen. Als würde am Dekolleté die Sonne aufgehen. Hochdrücken, Arme öffnen, einatmen – und wieder tief.“

Donkey Kicks für das Gesäß, das in der Schwangerschaft sehr gefordert ist

© Chris Singer

Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Rücken neutral (kein Hohlkreuz). Ein Bein angewinkelt anheben (ca. 90° im Knie). Ferse aktiv Richtung Himmel drücken, kurz oben halten. Kontrolliert wieder absenken (ohne komplett abzulegen). Conny Kreuter: „Stärkt den Po, der jetzt viel Aufmerksamkeit braucht – und formt ihn auch schön. Zudem ist die Übung auch sehr gut für die Rückenstabilität.“