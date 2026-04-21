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© Screenshot

Dramatische Szene

Zirkus-Schock: Tiger springt plötzlich ins Publikum

21.04.26, 11:05
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Ein dramatischer Zwischenfall hat sich bei einer Zirkusvorstellung in Rostow am Don in Russland ereignet. Ein Tiger entkam während der Show aus der Manege und gelangte in den Zuschauerbereich. 

Auslöser des Vorfalls war nach ersten Angaben ein technischer beziehungsweise menschlicher Fehler. Das Sicherheitsnetz, das die Manege vom Publikum trennt, löste sich und sackte plötzlich zu Boden. Laut Aussagen der Zirkusleitung soll ein Mitarbeiterfehler dafür verantwortlich gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Tiger in der Manege. Einer von ihnen nutzte die entstandene Lücke und bewegte sich direkt in die Zuschauerränge.

Video zeigt dramatische Szene

Videoaufnahmen aus dem Zirkuszelt zeigen, wie das Tier ruhig durch die Reihen läuft, während sich die Reaktionen des Publikums deutlich unterscheiden: Einige Besucherinnen und Besucher geraten in Panik und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, andere bleiben erstaunlich ruhig auf ihren Plätzen sitzen. Trotz der potenziell gefährlichen Situation gelang es den Zirkusmitarbeitern schließlich, den Tiger ohne Zwischenfälle zurück in den gesicherten Bereich zu führen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Der Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die seit Jahren kontrovers geführte Debatte über Wildtiere im Zirkus. Tierschutzorganisationen kritisieren diese Praxis schon lange und verweisen auf die oft problematischen Haltungsbedingungen. In Österreich wurde bereits 2005 ein umfassendes Verbot für Wildtiere im Zirkus eingeführt. Damit nahm man innerhalb der EU eine Vorreiterrolle ein.

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