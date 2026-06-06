Mega-Blackout: Stromausfall legt ganzes Land lahm

Die Ursache für den Stromausfall ist noch völlig unklar.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein inselweiter Stromausfall hat am Freitagabend ganz Jamaika lahmgelegt. Energieminister Daryl Vaz teilte in den sozialen Medien mit, dass die Stromversorgung zusammengebrochen sei, nannte jedoch keinen Grund für die Störung.

Der nationale Energieversorger Jamaica Public Service Company (JPS) bestätigte den Ausfall und erklärte, die Ursache zu untersuchen. Einem JPS-Sprecher zufolge arbeitet das Unternehmen an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Jamaika ist ein beliebtes Urlaubsland in der Karibik © Getty Images

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hieß es, in einigen Teilen der Karibikinsel gebe es bereits wieder Strom.

Auch Vaz erklärte, die Versorgung werde bis zum Ende der Nacht landesweit wiederhergestellt sein.