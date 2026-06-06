Milan-Alarm! ÖFB zittert um Rangnick

ÖFB will vor WM-Start verlängern, Milan erhöht laut italienischen Medien Druck auf den Teamchef

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Kaum ist das ÖFB-Team in den USA angekommen, sorgt die Zukunft von Ralf Rangnick wieder für Unruhe – ausgerechnet vor der größten WM-Mission seit 28 Jahren.

Während sich David Alaba und Co. nach der Landung in Kalifornien bereits auf das erste Gruppenspiel gegen Jordanien (Mi., 17. Juni, 6 Uhr MEZ) vorbereiten und in Santa Barbara die erste Trainingseinheit absolviert haben, überschlagen sich in Italien die Spekulationen. Laut der "Gazzetta dello Sport" macht die AC Milan im Werben um Rangnick ernst. Mehr noch: Der ÖFB-Teamchef soll den Rossoneri sogar eine Frist gesetzt haben.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Milan drängt auf Entscheidung im Poker

Dem Bericht zufolge will Rangnick bis Anfang kommender Woche wissen, ob Milan bereit ist, seine Vorstellungen umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um den Trainerposten. Der Deutsche soll eine klare sportliche Struktur fordern und dabei auch vertraute Wegbegleiter einbauen wollen. Konkret werden Johannes Spors vom FC Southampton und Christopher Vivell von Manchester United genannt. Milan-Eigentümer Gerry Cardinale steht nun vor der Entscheidung, ob er Rangnick tatsächlich die weitreichenden Kompetenzen einräumt, die dieser verlangt.

Warum Italiener Teamchef unbedingt wollen

Für den österreichischen Verband kommt die neue Dynamik zur Unzeit. Der ÖFB möchte den Vertrag mit Rangnick möglichst noch vor dem WM-Start verlängern. Der Deutsche hatte zuletzt stets betont, dass der Verband sein erster Ansprechpartner sei.

Dennoch sorgt die neue Entwicklung für Nervosität. Schließlich trat Rangnick die Reise in die USA an, ohne seine Zukunft endgültig geklärt zu haben. Und eigentlich sollte derzeit nur die WM Thema sein. Nach 28 Jahren ist Österreich wieder auf der größten Fußball-Bühne vertreten. Vor dem Abflug sprach Kapitän Alaba von einer "besonderen Reise", auf die die Mannschaft lange hingearbeitet habe. Doch parallel zur Vorbereitung läuft im Hintergrund ein zweiter Wettbewerb. Milan drängt auf eine Entscheidung, der ÖFB kämpft um seinen Erfolgscoach. Und während die Spieler in Santa Barbara vom Achtelfinale träumen, wartet in Wien alles auf die Antwort auf die wichtigste Personalfrage des österreichischen Fußballs.