TV-Legende macht Pariasek WM-fit

Englischkurse und Experten-Rat für seine vielleicht letzte WM

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Ab nächster Woche wird Rainer Pariasek beinahe jeden Tag im ORF zu sehen sein. Der Kult-Moderator wird sich während der WM aus dem Team-Camp in Santa Barbara melden und auch sonst die USA das ein oder andere Mal unsicher machen. Dafür gab‘s nun sogar Englisch-Unterricht und Tipps vom deutschen TV-Experten Frank Buschmann.

Englisch wurde vor USA-Reise aufpoliert

Pariasek und die USA? Der 61-Jährige ist für sein holpriges Englisch berühmt und berüchtigt, so gingen etwa vor der Heim-EURO 2008 seine Sager viral, als er Europa auf das Turnier in Österreich einstimmen wollte. Auch bei den Skirennen sind die Interviews mit Norwegern oder US-Superstar Mikaela Shiffrin absoluter Kult. Auch wenn er viel Kritik einstecken musste, viele Fans lieben die ORF-Kultfigur.

© GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Laut oe24-Infos nahm Pariasek sogar eigens Englisch-Nachhilfe. Am Zenit seiner TV-Karriere möchte das Gesicht des ORF-Sport die Zuschauer noch einmal überraschen.

Videospiel-Stimme bereit zum Austausch

Dafür gab es auch tatkräftige Unterstützung einer deutschen Kommentatoren-Legende, die auch die deutsche Stimme der Videospiel-Reihe FIFA war. Frank Buschmann war vor einigen Wochen beim ORF zum Austausch zu Gast. In einem Posting meinte der ebenfalls 61-jährige, der immer für einen flotten Spruch zu haben ist: "Nach dem Austausch bin ich guter Dinge, dass ihr es krachen lasst! Wir sehen uns!"