Horror-Verletzung: WM-Schock für Bayern-Star

Lennart Karl hat sich laut Julian Nagelsmann im Abschlusstraining schwer verletzt.

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Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Test gegen die USA am Samstag bekannt: Karl muss ins Spital und untersucht werden. Eine Diagnose soll bald bekannt gegeben werden.

© DeFodi Images via Getty Images

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"Das sah jetzt nicht so gut aus."

Der deutsche Bundestrainer auf der PK wörtlich:

"Das sah jetzt nicht so gut aus." Weiter kündigte er an, wenn die Schwere der Verletzung feststeht, zu entscheiden, ob ein Spieler nachnominiert wird.

Unklare Lage

Vor den Journalisten auf der Pressekonferenz wollte Nagelsmann noch keine Prognose wagen und gab sich zurückhaltend: “Wir müssen schauen für das Turnier„, sagte er.

Hiobsbotschaft für Karl

Für den Bayern-Jungstern ist das eine Hiobsbotschaft. Er ist der Shootingstar der deutschen Elf, spielte im letzten Test gegen Finnland erst groß auf und gilt als ganz heißes Eisen für die erste Elf. Jetzt droht ihm sogar das WM-Aus.

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"Für Furore zu sorgen"

Nach dem 4:0 im Finnentest hatte Nageslmann den Bayern-Star noch sehr gelobt: "Bei Lenny ist natürlich viel passiert in den letzten sieben Monaten. Er hat das heute gut gemacht, hat viel probiert. Man muss trotzdem die Dinge verarbeiten, die auf ihn einprasseln. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in seinem jungen Alter. Fußballerisch bringt er alles mit, um für Furore zu sorgen!"