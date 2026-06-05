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Die Sport-Highlights am Samstag

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© Getty Images
Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
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Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Deutschland probt den WM-Ernstfall

Germany's head coach Julian Nagelsmann (2L) celebrates with assistant coach Benjamin Glueck (2R) and Germany's midfielder #10 Jamal Musiala (R) and Germany's midfielder #19 Leroy Sane after their team won the friendly match between Germany and Finland ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament, in Mainz, western Germany on May 31, 2026. Germany won the match 4-0. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Gute Laune im DFB-Team. © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
RTL
20.30 Uhr

Test. Langsam wird es ernst. In den USA bestreitet die DFB-Elf das letzte Vorbereitungsspiel vor dem WM-Auftakt. Gegen den Gastgeber soll noch einmal Selbstvertrauen getankt werden.

Marc Marquez will den nächsten Schritt machen

LE MANS, FRANCE - MAY 08: Marc Marquez of Spain riding the Lenovo Ducati (93) during free practice ahead of the MotoGP of France at Circuit Bugatti on May 08, 2026 in Le Mans, France. (Photo by Gold &amp; Goose Photography/Getty Images)
Superstar Marc Marquez. © Getty Images
ServusTV
15 Uhr

Sprint. Die MotoGP gastiert diese Woche in Ungarn. Superstar Marc Marquez möchte nach seinem Comeback den nächsten Schritt zurück an die Spitze machen.

Vegas will in der Finale-Serie davonziehen

RALEIGH, NC - JUNE 02: The Vegas Golden Knights celebrate the goal during game one of the NHL Stanley Cup Final between the Vegas Golden Knights and the Carolina Hurricanes on June 2, 2026 at Lenovo Center in Raleigh, North Carolina. (Photo by Nicholas Faulkner/Icon Sportswire via Getty Images)
Motiviert: Die Las Vegas Knights. © Icon Sportswire via Getty Images
Sky
1.45 Uhr

Hit. Spiel 3 der Finale-Serie im Stanley Cup steht an. Die Vegas Knights wollen im ersten Spiel von zwei Heimspielen in Folge gegen die Carolina Hurricanes den nächsten Sieg feiern.

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