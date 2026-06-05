Die Sport-Highlights am Samstag

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

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Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Deutschland probt den WM-Ernstfall

Gute Laune im DFB-Team. © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

RTL

20.30 Uhr

Test. Langsam wird es ernst. In den USA bestreitet die DFB-Elf das letzte Vorbereitungsspiel vor dem WM-Auftakt. Gegen den Gastgeber soll noch einmal Selbstvertrauen getankt werden.

Marc Marquez will den nächsten Schritt machen

Superstar Marc Marquez. © Getty Images

ServusTV

15 Uhr

Sprint. Die MotoGP gastiert diese Woche in Ungarn. Superstar Marc Marquez möchte nach seinem Comeback den nächsten Schritt zurück an die Spitze machen.

Vegas will in der Finale-Serie davonziehen

Motiviert: Die Las Vegas Knights. © Icon Sportswire via Getty Images

Sky

1.45 Uhr

Hit. Spiel 3 der Finale-Serie im Stanley Cup steht an. Die Vegas Knights wollen im ersten Spiel von zwei Heimspielen in Folge gegen die Carolina Hurricanes den nächsten Sieg feiern.