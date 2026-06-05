TV-Tipp
Die Sport-Highlights am Samstag
Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.
Deutschland probt den WM-Ernstfall
20.30 Uhr
Test. Langsam wird es ernst. In den USA bestreitet die DFB-Elf das letzte Vorbereitungsspiel vor dem WM-Auftakt. Gegen den Gastgeber soll noch einmal Selbstvertrauen getankt werden.
Marc Marquez will den nächsten Schritt machen
15 Uhr
Sprint. Die MotoGP gastiert diese Woche in Ungarn. Superstar Marc Marquez möchte nach seinem Comeback den nächsten Schritt zurück an die Spitze machen.
Vegas will in der Finale-Serie davonziehen
1.45 Uhr
Hit. Spiel 3 der Finale-Serie im Stanley Cup steht an. Die Vegas Knights wollen im ersten Spiel von zwei Heimspielen in Folge gegen die Carolina Hurricanes den nächsten Sieg feiern.
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