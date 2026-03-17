Schock in Malaysia: Täter stiehlt Dutzende Urnen und fordert Geld

Ein schockierender Fall sorgt in Malaysia für Aufsehen: Mehr als 30 Urnen wurden aus einer Gedenkstätte gestohlen. Der Täter fordert Geld für die Rückgabe – es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Im Ort Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur verschwanden über 30 Urnen aus einem Kolumbarium – einer oberirdischen Grabstätte.

Der Täter soll die Urnen gezielt aus den Nischen entnommen haben. Kurz darauf meldete sich ein Verdächtiger bei der Parkverwaltung – zunächst mit einer überraschenden Behauptung.

Kontaktaufnahme und Forderung

Ein Verdächtiger habe sich mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz darauf habe er jedoch eine Zahlung für die Rückgabe verlangt. Wie viel Geld er fordert, wurde nicht bekannt. "Die Polizei arbeitet aktiv daran, den Verdächtigen aufzuspüren", betonte der Sprecher.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Behörden ermitteln seit Ende Februar. Der Fall wird unter anderem als Diebstahl, Erpressung und Störung der Totenruhe geführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter gezielt vorgegangen ist.

Besonders brisant: Erst vor wenigen Tagen wurde ein ähnlicher Vorfall aus einem anderen Landesteil bekannt. Im Bundesstaat Johor sollen ebenfalls mehr als 20 Urnen aus einem Kolumbarium gestohlen worden sein. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.