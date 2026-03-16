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Kopie von William
© Getty Images

Nach Andrew-Skandal

Prinz William verbannt seine Cousinen: Keine gemeinsamen Fotos mehr mit Eugenie und Beatrice

16.03.26, 11:54
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Harte Ansage aus dem britischen Königspalast: Prinz William soll ein striktes Foto-Verbot erlassen haben. Seine Cousinen Beatrice und Eugenie stehen laut Berichten im Abseits. Grund dafür ist der anhaltende Skandal um ihren Vater Prinz Andrew, der das Image der Monarchie massiv gefährdet. 

Prinz William greift hart durch, um den Ruf der britischen Krone zu schützen. Eine neue Anweisung sorgt nun für Aufsehen in London: Bis zum Ende des Jahres sollen sich keine Mitglieder der engeren Königsfamilie mehr gemeinsam mit den Cousinen Beatrice und Eugenie fotografieren lassen.

Prinz William und König Charles

Prinz William und König Charles

© Getty

Der Grund für diesen drastischen Schritt liegt in der Vergangenheit ihres Vaters, Andrew Mountbatten-Windsor. Durch seine Verwicklung in den Skandal um Jeffrey Epstein ist der 66-Jährige tief gefallen und hat bereits alle Ämter sowie seinen Prinzentitel verloren. Verfassungsexperte Craig Prescott sieht Williams Sorge als berechtigt an. Gemeinsame Fotos könnten mehr kritische Fragen aufwerfen, als es dem Königshaus derzeit lieb ist.

Keine Zukunft als Working Royals

Experten gehen davon aus, dass die Hoffnung auf eine offizielle Rolle der Schwestern endgültig begraben ist. Beatrice und Eugenie werden wohl keine "working royals" mehr werden. Dies passt zur Strategie von König Charles III., die Monarchie deutlich zu verschlanken. Zwar haben die Schwestern ihr Privatleben mit Ehemännern wie Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank gefestigt, doch im Palast schwindet ihr Einfluss zusehends.

Prinzessinnen Eugenie und Beatrice

Prinzessinnen Eugenie und Beatrice

© Getty

Drohender Verlust der Titel

Harry und Meghan in Jordanien

Harry und Meghan in Jordanien

© Getty

Noch brisanter ist die Frage nach ihren Titeln. Es steht im Raum, dass William diese aberkennen könnte, sobald er selbst den Thron besteigt. Dies könnte nicht nur seine Cousinen treffen, sondern auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie deren Kinder Archie und Lilibet. Die Zeit der großen royalen Familie scheint vorbei zu sein. Eugenie, die einst für ihr Hochzeitskleid und den offenen Umgang mit ihren Operationsnarben gefeiert wurde, muss sich wohl auf eine Zukunft außerhalb des Rampenlichts einstellen.

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