Grillsaison startet mit Traumwetter: Haya Molcho verrät ihre besten BBQ-Geheimnisse

Das sonnige Wochenende läutet die Grillsaison ein! Mit den Tipps von Neni-Chefin und Profiköchin Haya Molcho wird daraus nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein bewusster Schritt in Richtung nachhaltiger Genuss.

Pünktlich zum langen Wochenende zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Sonne, warme Temperaturen und lange Abende schaffen die perfekten Voraussetzungen für den Start in die Grillsaison. Während in ganz Österreich wieder der Duft von Holzkohle in der Luft liegt, bleibt eines unverändert: Grillen zählt weiterhin zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen – auch wenn steigende Lebensmittelpreise für viele zur Herausforderung werden.

Eine aktuelle Studie im Auftrag von Too Good To Go zeigt, dass bereits rund 70 bis 82 Prozent der Österreicher:innen beim Einkauf verstärkt auf den Preis achten. Gleichzeitig geben Haushalte im Schnitt zwischen 41 und 56 Euro pro Grillabend aus. Genuss und Budget in Einklang zu bringen, wird damit zur zentralen Frage der Saison.

Hier setzt auch die Initiative von Too Good To Go an, die es ermöglicht, hochwertige Lebensmittel – darunter Fleisch- und Wurstwaren – zu vergünstigten Preisen vor der Verschwendung zu retten. Das Konzept trifft den Nerv der Zeit: bewusster konsumieren, Ressourcen schonen und gleichzeitig Geld sparen.

Wie sich dieser bewusste Umgang mit Lebensmitteln konkret in der Küche umsetzen lässt, zeigt Profiköchin Haya Molcho.

© TooGoodToGo

Haya Molcho: Kreativität statt Verschwendung

Für Profiköchin und Gastronomin Haya Molcho steht beim Grillen vor allem ein Gedanke im Mittelpunkt: bewusst mit Lebensmitteln umgehen. „Alles zu verwenden und kreativ zu sein“, lautet ihr Ansatz.

Gerade weniger bekannte Fleischstücke hätten oft ein enormes Geschmackspotenzial. „Man muss nur wissen, wie man sie zubereitet“, erklärt Molcho. Genau hier sieht sie auch Chancen – etwa bei geretteten Lebensmitteln, bei denen man nicht immer weiß, was einen erwartet: „Wenn wir lernen, flexibler zu sein und Überraschungen anzunehmen, entdecken wir oft ganz neue Gerichte.“

Besonders Cuts wie Rinderwade oder Schulter empfiehlt sie für den Grill – etwa geschmort oder im „Pulled Style“ für Wraps und Sandwiches. Diese Stücke seien nicht nur aromatisch, sondern eröffnen auch neue kulinarische Möglichkeiten abseits klassischer Grillgerichte.

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Die wichtigsten Grilltipps der Profiköchin

Mit ein paar einfachen Grundregeln gelingt der perfekte Grillabend:

Weniger ist mehr: Hochwertiges Fleisch braucht oft nur Salz, um seinen Eigengeschmack zu entfalten.

Hitze ist entscheidend: Der Grill sollte richtig heiß sein, damit sich sofort eine Kruste bildet und die Säfte im Fleisch bleiben.

Geduld bewahren: Nicht ständig wenden – so entstehen bessere Röstaromen.

Gemüse nicht vergessen: Leicht angekohlt bringt es Tiefe und Balance auf den Teller.

Saucen als Gamechanger: Frische Dips oder Säure heben den Geschmack deutlich.

Richtig lagern: Einfrieren verlängert die Haltbarkeit – entscheidend ist eine luftdichte Verpackung.

Nachhaltig grillen

Auch beim Thema Nachhaltigkeit sieht Molcho großes Potenzial im Umdenken: Wer bewusst einkauft, flexibel kocht und Lebensmittel vollständig verwertet, kann Genuss und Verantwortung gut verbinden.

Ergänzend dazu bieten regionale Produzenten wie das Waldgut hochwertige Fleischprodukte aus artgerechter Haltung, die über entsprechende Plattformen vor der Verschwendung gerettet werden können. Dabei geht es nicht nur um den Preis, sondern auch um Qualität und respektvollen Umgang mit Ressourcen.

Wichtige Tipps aus der Praxis:

Auf regionale und hochwertige Produkte achten

Kühlkette einhalten, besonders im Sommer

Fleisch vor dem Grillen ruhen lassen

Unterschiedliche Fleischsorten getrennt zubereiten

Reste rasch kühlen und zeitnah verwerten

Grillen geht auch pflanzlich

Grillen geht natürlich auch ohne Fleisch. Immer mehr Menschen setzen auf vegetarische oder vegane Alternativen. Ob gegrilltes Gemüse, pflanzliche Proteine oder kreative Beilagen – die Möglichkeiten sind vielfältig und stehen klassischen Grillgerichten in nichts nach.