Formel-1-Team bestätigt Fahrer-Wechsel

Colton Herta hat für den Traum von der Formel 1 sein Cockpit in der IndyCar-Serie aufgegeben. Der US-Amerikaner fährt derzeit in der Formel 2 und ist Testpilot bei Cadillac. Nun soll er zum ersten Mal in einen F1-Boliden steigen.

Cadillac bestätigt, dass beim Großen Preis von Barcelona Colton Herta sein Formel-1-Debüt feiern wird. Der US-Amerikaner bekommt die Chance während der ersten Trainingssession auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Der 26-Jährige soll in dieser Saison in drei weiteren freien Trainings eingesetzt werden, darunter bei seinem Heimrennen in Miami.

In der Formel 1 müssen alle Teams pro Saison in insgesamt vier Trainingssessions einen Nachwuchsfahrer nutzen. Laut Teamchef Graeme Lowdon sei dies der "natürliche nächste Schritt" für Herta.

"Ich kann es kaum erwarten"

Weiter erklärt er: "Colton ist ein Top-Talent. Das hat er nicht nur durch seinen eindrucksvollen Werdegang in der IndyCar-Serie bewiesen, sondern auch durch den starken Start in der Formel 2. Ich bin gespannt darauf, wie seine Entwicklung und sein Fokus dem Team helfen können."

Mit dieser Chance erfüllt sich der 26-Jährige einen Traum: "Ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal hinter dem Lenkrad des Cadillac zu sitzen. Ich freue mich darauf, in einem echten Renn-Umfeld mit dem Team zusammenzuarbeiten und bin komplett fokussiert, viel daraus zu lernen."

Formel 1 statt IndyCar

Im vergangenen Jahr kehrte Herta der IndyCar-Serie den Rücken und wechselte in die Formel 2. Gleichzeitig wurde die US-Hoffnung Ersatzfahrer beim Formel-1-Team Cadillac. Herta konnte bereits mit 18 Jahren seinen ersten Sieg in der IndyCar-Serie feiern. 2020 wurde er Dritter in der Gesamtwertung und 2024 sogar Zweiter.

In der Formel 2 geht es für ihn ähnlich erfolgreich weiter. Zum Auftakt konnte der US-Amerikaner den siebten Platz in Melbourne einfahren.