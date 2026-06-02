F1-Legende: "Antonelli arrogant wie Senna, Schumacher und Verstappen"

Mercedes-Star Kimi Antonelli (19) führt nach seinem vierten Sieg in Folge souverän die Fahrerweltmeisterschaft an. Nun lobt sein Landsmann Riccardo Patrese (72) die Leistungen des Teenagers.

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Die Formel-1-Legende Ricardo Patrese ist von der bisherigen Saison von Kimi Antonelli sehr begeistert. Der Italiener hat die letzten vier Rennen dieser Saison für sich entscheiden können.

Der WM-Zweiter von 1992 erklärt gegenüber dem Portal "Vision4Sport": "Es ist unglaublich, was Kimi derzeit leistet. Letztes Jahr wurde er stark kritisiert, weil er den einen oder anderen Fehler machte. Aber er musste sich erst in der Formel 1 einfinden, und das ist eine Welt, deren Verständnis Zeit braucht."

"Er wird immer stärker"

Weiter meint der sechsfache GP-Sieger Patrese: "Ich habe letztes Jahr gesagt, dass Kimi jemand ist, der natürlich erst sehr viel lernen muss. Aber ich weiß, dass er sehr schnell lernt, weil ich ihn in der Vergangenheit in anderen Rennserien gesehen habe. Ich habe zudem letzte Saison gesagt, dass 2026 sein Jahr werden könnte. Und das hat sich bewahrheitet."

Patrese betont: "Mir war klar, dass er stark fahren wird, und er hat zudem den Vorteil, das beste Auto im Starterfeld zu haben. Ich wusste also, dass er dieses Niveau erreichen könnte. Aber wahrscheinlich hat niemand erwartet, dass er vier Grand Prix in Folge gewinnen würde, und er wird immer stärker."

"Glück eines Champions"

Er vergleicht Antonelli mit den Größten: "Er ist nicht mehr schüchtern, und manchmal wirkt er sogar schon ein bisschen arrogant. Aber so muss man sein. Verstappen ist so. Früher waren Leute wie Schumacher, Senna und all die Fahrer auf diesem Niveau auch ein bisschen arrogant."

Trotzdem braucht jeder Siegertyp etwas Glück. Patrese sagt: "Vielleicht braucht man das Glück eines Champions. Glück ist sehr wichtig. Andere Fahrer hatten nicht das Glück eines Champions, und ihre Motoren fielen in entscheidenden Momenten aus. Ich persönlich glaube, dass mir das Glück eines Champions oft gefehlt hat."

Der Italiener ist zuversichtlich: "Seit Kimi seine Karriere begonnen hat, verfügt er nicht nur über das Talent, sondern hat auch das Glück auf seiner Seite. Er wurde von Toto Wolff ausgewählt und im richtigen Moment ins Auto gesetzt, nämlich in das beste Auto, das es derzeit gibt – und wahrscheinlich das unschlagbare Auto des Jahres 2026. Das nenne ich das Glück eines Champions."