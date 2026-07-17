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Bolide geschrottet

Abbruch! Heftiger Crash im Spa-Training

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Wilder Crash in Spa! Im zweiten Training zerstörte Pierre Gasly seinen Alpine, lieferte einen heftigen Abflug.
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Der Franzose verlor im dritten Sektor das Heck und krachte heftig in die Streckenbegrenzung.

Die Hinterachse des Alpine war völlig zerstört, auf der Strecke lagen zahlreiche Trümmerteile.

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Das zweite Training wurde nach der Roten Flagge für die letzten zwei Minuten fortgesetzt, die Bestzeit erzielte Kimi Antonelli (Mercedes) vor Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).

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