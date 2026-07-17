Bolide geschrottet
Abbruch! Heftiger Crash im Spa-Training
Der Franzose verlor im dritten Sektor das Heck und krachte heftig in die Streckenbegrenzung.
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Die Hinterachse des Alpine war völlig zerstört, auf der Strecke lagen zahlreiche Trümmerteile.
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Das zweite Training wurde nach der Roten Flagge für die letzten zwei Minuten fortgesetzt, die Bestzeit erzielte Kimi Antonelli (Mercedes) vor Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).
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