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DAS sagt Max Verstappen zu den Gerüchten

Ein Mann im Red Bull Racing Outfit und Cap läuft mit Rucksack durch die Boxengasse.
© EPA
Beim dreimaligen Spa-Sieger Max Verstappen herrscht vor dem Belgien-Rennen wieder einmal Frust vor.
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Der Ex-Weltmeister flüchtete sich im Ärger über sein Silverstone-Aus wegen neuerlicher Heckflügelproblemen am Red Bull in Sarkasmus. "Spa und Monza werden mit diesen Autos sicher großartig", sagte der Niederländer und bedauerte: "Das ist wirklich schade, weil Spa eine meiner Lieblingsstrecken ist."

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Zu Spekulationen, er könnte seinen langjährigen Rennstall nach dieser Saison verlassen, äußerte er sich nicht. "Es gibt nichts zu sagen von meiner Seite", sagte der Niederländer und meinte auf Nachfrage: "Ich habe gesagt, es gibt nichts zu sagen. Wenn es etwas Neues geben würde, dann würde ich das sagen." Ebenfalls viele Gerüchte gibt es weiterhin um die mögliche Rückkehr des früheren Red-Bull-Teamchefs Christian Horner, der etwa mit Aston Martin in Verbindung gebracht wird.

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