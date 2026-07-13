Jetzt spricht Marko über "Geheimtreffen" mit Verstappen

Letzte Woche hatte ein Schnappschuss aus Amsterdam für Aufregung gesorgt: Helmut Marko, früherer Motorsportchef von Red Bull und Mentor von Max Verstappen, im Gespräch mit Papa Jos Verstappen und Raymond Vermeulen, dem Manager des vierfachen F1- Weltmeisters (oe24 berichtete)

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Ein unerwartetes Treffen in Amsterdam sorgte in der Formel 1 für Aufsehen. Helmut Marko traf sich in den Niederlanden mit Verstappen-Manager Raymond Vermeulen und Jos, dem Vater des Red-Bull Stars. Umgehend brodelte die Gerüchteküche hoch, was diese Zusammenkunft für die Zukunft des vierfachen Weltmeisters bedeutet.

Am Montag lieferte Marko auf oe24-Anfrage die Erklärung: "Das war ein privater Besuch, der schon länger vereinbart war. Ich komme einmal im Jahr zu den Verstappens. Außerdem hat die Tochter von Jos geheiratet." Victoria Verstappen, die zwei Jahre jüngere Schwester von Max (29).

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Vorletzter GP vor Sommerpause

Nichtsdestotrotz vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über einen möglichen Abschied von Max Verstappen bei Red Bull Racing spekuliert wird (McLaren? Mercedes?).

Da der viermalige Weltmeister in der WM-Zwischenwertung nur auf Platz 7 liegt (ohne Chancen auf die Top 2 zur Sommerpause), könnte er in seinem Red-Bull-Vertrag (bis 2028) die Ausstiegsklausel ziehen. Im Juli stehen nur noch 2 Rennen an: Spa am kommenden Sonntag (14 Uhr/ServusTV) und eine Woche später am Hungaroring (26. Juli/15 Uhr/ORF1).