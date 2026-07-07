Verstappen zu McLaren: Entscheidung ist gefallen

Transfer-Hammer in der Formel 1: Der Wechsel von Max Verstappen zu McLaren soll kurz vor dem Abschluss stehen.

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Seit Wochen kursieren die Gerüchte, dass Max Verstappen kommende Saison nicht mehr für Red Bull Racing an den Start gehen wird. Wohin es den 28-jährigen Niederländer ziehen wird, war das große Rätsel. Von Mercedes, Ferrari über Aston Martin bis hin zu McLaren wechselten sich die Teams in der Pole-Position um eine Verstappen-Unterschrift ab.

Der österreichische Rennstall bekräftigte hingegen, dass der vierfache Weltmeister auch 2024 in einem Cockpit von Red Bull sitzen wird. Doch nun soll laut Medienberichten die Entscheidung endgültig gefallen sein.

Einerseits verloren die Bullen-Bosse mittlerweile die Geduld mit ihrem Superstar, weil ihnen das fehlende Bekenntnis zum Team ein Dorn im Auge war. Noch dazu steht seit dem GP von Großbritannien fest, dass Verstappen seine Vertragsklausel aktivieren kann.

Verstappen kann Red Bull verlassen

Denn bis zur Sommerpause nach dem Rennen in Ungarn Ende Juli müsste Verstappen Erster oder Zweiter in der Fahrerwertung sein, dann könnten die Bullen einen Transfer blockieren. Das geht sich nun auch rechnerisch nicht mehr aus.

© Getty Images

Doch der absolute Horror kommt erst noch. Denn wie es weiter heißt, dürften "intensive Verhandlungen" mit McLaren nach dem Wochenende in Silverstone nun tatsächlich vor dem Abschluss stehen. Da passt auch ins Bild, dass Oscar Piastri offiziell einen Wechselwunsch bei den Bossen des Traditionsrennstalls deponiert hat.

Neues Super-Duo

Denn an Weltmeister Lando Norris führt bei den Briten kein Weg vorbei. Mit Max Verstappen bekommt er aber einen noch stärkeren Teamkollegen. Prinzipiell verstehen sich die beiden abseits der Rennstrecke trotz des Titel-Thrillers im Vorjahr blendend.

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Ob Norris und Verstappen ab kommender Saison als neues Super-Team dem restlichen Fahrerlager das Fürchten lehren oder ob die Freundschaft in Papaya-Orange an ihre Grenzen stößt, könnte man schon bald herausfinden.