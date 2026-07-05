Antonelli-Drama bei Leclerc-Sieg in Silverstone

Jubel bei Ferrari in Silverstone: Charles Leclerc holt seinen ersten Rennsieg seit 2024. Tragischer Held war Kimi Antonelli, der kurz vor einem Verstappen-Crash, der im Finish für Spannung sorgte, mit einem Defekt viele Plätze verlor.

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Während Ferrari-Star Charles Leclerc beim Großbritannien-GP in Silverstone einen Start-Ziel-Sieg vor George Russell (Mercedes) und Local Hero Lewis Hamilton (Ferrari) feierte, spielte sich dahinter ein Drama um WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) ab.

Was für ein Drama zehn Runden vor Schluss! Pole-Mann Antonelli, bis dahin auf Platz 2 liegend, muss die Jagd auf den Sieg abbrechen und an die Box. Der Ferrari-Youngster bekommt einen neuen Frontflügel und versucht es weiter. Doch die Probleme hören nicht auf. "Die Radaufhängung ist gebrochen", funkt der Italiener verzweifelt an die Box. Nichts geht mehr. Der Pechvogel "humpelt" zu Platz 16.

In der Schlussphase flog Ex-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) ab und löste eine Safetycar-Phase aus. Damit war das Rennen gelaufen.

Unabhängig vom Antonelli-Drama feierte Lecerc seinen ersten GP-Sieg seit Oktober 2024. Russell zog mit einem Taktik-Coup im Finish noch an Hamilton vorbei und verkürzte sein WM-Rückstand gegenüber Antonelli auf 25 Punkte.