Entscheidung um Lewis Hamilton (41) gefallen

Endlich herrscht Klarheit über die Zukunft von Lewis Hamilton bei Ferrari.

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Teamchef Fred Vasseur hat erstmals offiziell bestätigt, dass der siebenfache Formel-1-Weltmeister auch in der Saison 2027 für die Scuderia fahren wird. Auf die entsprechende Frage der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera antwortete Vasseur mit einem knappen, aber eindeutigen "Ja".

Damit beendet Ferrari die Spekulationen über Hamiltons langfristige Zukunft. Zwar war bislang stets von einem langfristigen Vertrag die Rede, eine offizielle Bestätigung für die Saison 2027 hatte es jedoch nicht gegeben.

Bärenstarke Saison

Nach seinem Wechsel von Mercedes tat sich Hamilton zunächst schwer. Im ersten Jahr bei Ferrari blieb er hinter den Erwartungen zurück, das Auto bereitete Probleme und auch die Zusammenarbeit mit seinem damaligen Renningenieur verlief nicht reibungslos. Vor der Saison 2026 zog Ferrari Konsequenzen und besetzte den Posten neu.

© GEPA pictures

Rückblickend räumte Vasseur gegenüber dem Corriere della Sera ein, den Umfang des Wechsels unterschätzt zu haben. Hamilton habe sich zunächst an ein komplett neues Umfeld, andere Arbeitsabläufe und neue Menschen gewöhnen müssen. Inzwischen kenne er das Team deutlich besser und profitiere von den positiven Ergebnissen.

Der Aufwärtstrend ist auch sportlich sichtbar. Hamilton liegt mit 125 WM-Punkten derzeit auf Rang drei der Fahrerwertung und stand in dieser Saison bereits viermal auf dem Podium. Damit hat sich seine Situation im Vergleich zum schwierigen Vorjahr deutlich verbessert – und Ferrari setzt nun auch langfristig auf den Rekordweltmeister.